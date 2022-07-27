Свердловский ФСИН прокомментировал сравнения их мебели с продукцией IKEA
Свердловский ФСИН заявил, что заключенные в регионе делают дешевую и качественную мебель
Сотрудница ФСИН России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Сравнения мебели, изготовленной уральскими заключенными, с IKEA в прессе сделаны были ради красного словца, однако их нельзя назвать сильно преувеличенными – продукция учреждений ФСИН и дешевая, и качественная, ее реализуют во многих регионах РФ, заявил РИА Новости начальник пресс-службы свердловского главка ФСИН России Александр Левченко.
В Екатеринбурге 22-23 июля прошла 11-я ежегодная выставка продукции, изготовленной в 30 колониях Свердловской области и ряда других регионов. На ней представитель свердловского ГУФСИН заявил, что такая продукция способна заменить ушедшие из России бренды - в частности, IKEA. Шведский мебельный гигант еще в марте сообщил, что приостанавливает все продажи в России, сокращает персонал и продает местные фабрики.
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"Мы предложили бизнес-сообществу размещать в учреждениях ГУФСИН оборудование по изготовлению мебели, заказы, инвестировать в эту сферу, у нас есть подобный опыт. IKЕА в данном случае - образное сравнение, которое используют СМИ. Мы мебелью серьезно занимаемся уже много лет до ухода этой компании, поставляем на сотни миллионов рублей в десятки регионов страны. Работаем в рынке, исповедуя принцип "цена и качество", - сказал Левченко.
По словам собеседника, за первое полугодие 2022 года осужденные уральских колоний заработали 437 миллионов рублей на изготовлении и реализации мебельной продукции. Сейчас крупнейшими производителями корпусной, офисной, мягкой мебели, мебели для дачи и сада являются ИК-10 Екатеринбурга, ИК-13 и ИК-5 Нижнего Тагила, ИК-46 Невьянска, откуда поставляют столы и диваны по контрактам в десятки регионов России.
Уральские колонии будут поставлять продукцию "на миллиарды", если найдутся инвесторы, ведь помимо мебели там изготовляют спецодежду, сувениры, игрушки, производят мясо, сыр, творог, заметил Левченко.
"Развиваем швейное направление – белье для больниц, спецодежду, в том числе для скорой помощи, нефтяных компаний, шили даже для "Роскосмоса", одежду для рыбалки и охоты, куклы даже шьем... В ИК-46 изготавливают продукты питания, подарочную упаковку, сувениры", - пояснил он.
В 2022 году коммерческими организациями в учреждениях ведомства были размещены заказы на производство товаров, работ и услуг на 852 миллиона рублей, что на 22% выше по сравнению с прошлым годом. Такие объемы производства и выручки позволили трудоустроить более 4000 осужденных, добавили в свердловском ФСИН.