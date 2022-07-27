https://ria.ru/20220727/mebel-1805275546.html

Свердловский ФСИН прокомментировал сравнения их мебели с продукцией IKEA

Свердловский ФСИН прокомментировал сравнения их мебели с продукцией IKEA - РИА Новости, 27.07.2022

Свердловский ФСИН прокомментировал сравнения их мебели с продукцией IKEA

Сравнения мебели, изготовленной уральскими заключенными, с IKEA в прессе сделаны были ради красного словца, однако их нельзя назвать сильно преувеличенными –... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:50

2022-07-27T11:50

2022-07-27T11:50

технологии

россия

свердловская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

импортозамещение

санкции в отношении россии

ikea international group

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Сравнения мебели, изготовленной уральскими заключенными, с IKEA в прессе сделаны были ради красного словца, однако их нельзя назвать сильно преувеличенными – продукция учреждений ФСИН и дешевая, и качественная, ее реализуют во многих регионах РФ, заявил РИА Новости начальник пресс-службы свердловского главка ФСИН России Александр Левченко.В Екатеринбурге 22-23 июля прошла 11-я ежегодная выставка продукции, изготовленной в 30 колониях Свердловской области и ряда других регионов. На ней представитель свердловского ГУФСИН заявил, что такая продукция способна заменить ушедшие из России бренды - в частности, IKEA. Шведский мебельный гигант еще в марте сообщил, что приостанавливает все продажи в России, сокращает персонал и продает местные фабрики."Мы предложили бизнес-сообществу размещать в учреждениях ГУФСИН оборудование по изготовлению мебели, заказы, инвестировать в эту сферу, у нас есть подобный опыт. IKЕА в данном случае - образное сравнение, которое используют СМИ. Мы мебелью серьезно занимаемся уже много лет до ухода этой компании, поставляем на сотни миллионов рублей в десятки регионов страны. Работаем в рынке, исповедуя принцип "цена и качество", - сказал Левченко.По словам собеседника, за первое полугодие 2022 года осужденные уральских колоний заработали 437 миллионов рублей на изготовлении и реализации мебельной продукции. Сейчас крупнейшими производителями корпусной, офисной, мягкой мебели, мебели для дачи и сада являются ИК-10 Екатеринбурга, ИК-13 и ИК-5 Нижнего Тагила, ИК-46 Невьянска, откуда поставляют столы и диваны по контрактам в десятки регионов России.Уральские колонии будут поставлять продукцию "на миллиарды", если найдутся инвесторы, ведь помимо мебели там изготовляют спецодежду, сувениры, игрушки, производят мясо, сыр, творог, заметил Левченко."Развиваем швейное направление – белье для больниц, спецодежду, в том числе для скорой помощи, нефтяных компаний, шили даже для "Роскосмоса", одежду для рыбалки и охоты, куклы даже шьем... В ИК-46 изготавливают продукты питания, подарочную упаковку, сувениры", - пояснил он.В 2022 году коммерческими организациями в учреждениях ведомства были размещены заказы на производство товаров, работ и услуг на 852 миллиона рублей, что на 22% выше по сравнению с прошлым годом. Такие объемы производства и выручки позволили трудоустроить более 4000 осужденных, добавили в свердловском ФСИН.

https://ria.ru/20220720/angstrem-1803768451.html

https://ria.ru/20220707/zapiska-1800928182.html

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, свердловская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), импортозамещение, санкции в отношении россии, ikea international group