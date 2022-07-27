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В ДНР надеются, что Кадыров поможет восстановить мечеть в Мариуполе - РИА Новости, 27.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220727/mariupol-1805317174.html
В ДНР надеются, что Кадыров поможет восстановить мечеть в Мариуполе
В ДНР надеются, что Кадыров поможет восстановить мечеть в Мариуполе - РИА Новости, 27.07.2022
В ДНР надеются, что Кадыров поможет восстановить мечеть в Мариуполе
Председатель Духовного управления мусульман Донецкой Народной республики Рашид Брагин сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал оказать помощь в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:38
2022-07-27T13:38
религия
рамзан кадыров
религия
в мире
мариуполь
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Донецкой Народной республики Рашид Брагин сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал оказать помощь в восстановлении мечети и православного храма в Мариуполе."Рамзан Кадыров восстанавливает и мечеть мариупольскую, и храм православный. И мы с настоятелем, отцом Владимиром, он выходил нас поздравлять с праздником, это обсуждали. И там уже протоптана дорожка между двумя храмами - православным и мусульманским. И так должно быть. Это сближение", - заявил Брагин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220726/mariupol-1804978472.html
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рамзан кадыров, религия, в мире, мариуполь
13:38 27.07.2022
 
В ДНР надеются, что Кадыров поможет восстановить мечеть в Мариуполе

В ДНР надеются, что Кадыров поможет восстановить мечеть и православный храм в Мариуполе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на проспект Мира в Мариуполе
Вид на проспект Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вид на проспект Мира в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Донецкой Народной республики Рашид Брагин сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал оказать помощь в восстановлении мечети и православного храма в Мариуполе.
"Рамзан Кадыров восстанавливает и мечеть мариупольскую, и храм православный. И мы с настоятелем, отцом Владимиром, он выходил нас поздравлять с праздником, это обсуждали. И там уже протоптана дорожка между двумя храмами - православным и мусульманским. И так должно быть. Это сближение", - заявил Брагин.
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