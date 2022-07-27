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В ДНР надеются, что Кадыров поможет восстановить мечеть в Мариуполе
В ДНР надеются, что Кадыров поможет восстановить мечеть в Мариуполе - РИА Новости, 27.07.2022
В ДНР надеются, что Кадыров поможет восстановить мечеть в Мариуполе
Председатель Духовного управления мусульман Донецкой Народной республики Рашид Брагин сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал оказать помощь в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:38
2022-07-27T13:38
2022-07-27T13:38
религия
рамзан кадыров
религия
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мариуполь
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Донецкой Народной республики Рашид Брагин сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал оказать помощь в восстановлении мечети и православного храма в Мариуполе."Рамзан Кадыров восстанавливает и мечеть мариупольскую, и храм православный. И мы с настоятелем, отцом Владимиром, он выходил нас поздравлять с праздником, это обсуждали. И там уже протоптана дорожка между двумя храмами - православным и мусульманским. И так должно быть. Это сближение", - заявил Брагин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220726/mariupol-1804978472.html
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, религия, в мире, мариуполь
В ДНР надеются, что Кадыров поможет восстановить мечеть в Мариуполе
В ДНР надеются, что Кадыров поможет восстановить мечеть и православный храм в Мариуполе