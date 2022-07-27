https://ria.ru/20220727/mariupol-1805317174.html

В ДНР надеются, что Кадыров поможет восстановить мечеть в Мариуполе

В ДНР надеются, что Кадыров поможет восстановить мечеть в Мариуполе - РИА Новости, 27.07.2022

В ДНР надеются, что Кадыров поможет восстановить мечеть в Мариуполе

Председатель Духовного управления мусульман Донецкой Народной республики Рашид Брагин сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал оказать помощь в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:38

2022-07-27T13:38

2022-07-27T13:38

религия

рамзан кадыров

религия

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мариуполь

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Донецкой Народной республики Рашид Брагин сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал оказать помощь в восстановлении мечети и православного храма в Мариуполе."Рамзан Кадыров восстанавливает и мечеть мариупольскую, и храм православный. И мы с настоятелем, отцом Владимиром, он выходил нас поздравлять с праздником, это обсуждали. И там уже протоптана дорожка между двумя храмами - православным и мусульманским. И так должно быть. Это сближение", - заявил Брагин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/mariupol-1804978472.html

мариуполь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рамзан кадыров, религия, в мире, мариуполь