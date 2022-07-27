https://ria.ru/20220727/mariupol-1805222335.html

Минобороны России до конца 2022 года построит жилой микрорайон в Мариуполе

Минобороны России до конца 2022 года построит жилой микрорайон в Мариуполе - РИА Новости, 27.07.2022

Минобороны России до конца 2022 года построит жилой микрорайон в Мариуполе

До конца текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершат строительство нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T05:34

2022-07-27T05:34

2022-07-27T05:35

донецкая народная республика

мариуполь

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. До конца текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершат строительство нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя, сообщили в военном ведомстве.Там уточнили, что первые две многоэтажки будут сданы под заселение уже к началу нового учебного года, к 1 сентября. В настоящее время на стройке задействовано более 1,3 тысячи строителей и 150 единиц спецтехники.Прежде чем строители смогли выйти на площадку, военнослужащими инженерно-саперных подразделений ВС РФ было проведено сплошное разминирование территории будущей застройки от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов.Всего в ходе подготовительных работ под строительство различных объектов только в Донецкой Народной Республике военными саперами проведена сплошная очистка 4 405 гектаров. В результате данной работы было обнаружено и обезврежено 88 619 взрывоопасных предметов.

https://realty.ria.ru/20220721/mariupol-1804097431.html

донецкая народная республика

мариуполь

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Максим Горбачев

донецкая народная республика, мариуполь