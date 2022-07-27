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Минобороны России до конца 2022 года построит жилой микрорайон в Мариуполе - РИА Новости, 27.07.2022
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Минобороны России до конца 2022 года построит жилой микрорайон в Мариуполе
Минобороны России до конца 2022 года построит жилой микрорайон в Мариуполе - РИА Новости, 27.07.2022
Минобороны России до конца 2022 года построит жилой микрорайон в Мариуполе
До конца текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершат строительство нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T05:34
2022-07-27T05:35
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. До конца текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершат строительство нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя, сообщили в военном ведомстве.Там уточнили, что первые две многоэтажки будут сданы под заселение уже к началу нового учебного года, к 1 сентября. В настоящее время на стройке задействовано более 1,3 тысячи строителей и 150 единиц спецтехники.Прежде чем строители смогли выйти на площадку, военнослужащими инженерно-саперных подразделений ВС РФ было проведено сплошное разминирование территории будущей застройки от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов.Всего в ходе подготовительных работ под строительство различных объектов только в Донецкой Народной Республике военными саперами проведена сплошная очистка 4 405 гектаров. В результате данной работы было обнаружено и обезврежено 88 619 взрывоопасных предметов.
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донецкая народная республика, мариуполь
05:34 27.07.2022 (обновлено: 05:35 27.07.2022)
 
Минобороны России до конца 2022 года построит жилой микрорайон в Мариуполе

Минобороны России до конца 2022 года завершит строительство жилого микрорайона в Мариуполе

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроители бригад военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ на строительстве жилых домов в Мариуполе
Строители бригад военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ на строительстве жилых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости
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Строители бригад военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ на строительстве жилых домов в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. До конца текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершат строительство нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя, сообщили в военном ведомстве.
"С нуля будут возведены 12 пятиэтажных новостроек общей емкостью более 2,5 тысяч квартир. Площадь застройки квартала составит 115 гектаров. Ход работ проинспектировал замминистра обороны России Тимур Иванов", - рассказали в Минобороны.
Там уточнили, что первые две многоэтажки будут сданы под заселение уже к началу нового учебного года, к 1 сентября. В настоящее время на стройке задействовано более 1,3 тысячи строителей и 150 единиц спецтехники.
Прежде чем строители смогли выйти на площадку, военнослужащими инженерно-саперных подразделений ВС РФ было проведено сплошное разминирование территории будущей застройки от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов.
Всего в ходе подготовительных работ под строительство различных объектов только в Донецкой Народной Республике военными саперами проведена сплошная очистка 4 405 гектаров. В результате данной работы было обнаружено и обезврежено 88 619 взрывоопасных предметов.
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