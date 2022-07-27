https://ria.ru/20220727/manul-1805418518.html

В Новосибирском зоопарке родились шесть котят краснокнижного манула

В Новосибирском зоопарке родились шесть котят краснокнижного манула - РИА Новости, 27.07.2022

В Новосибирском зоопарке родились шесть котят краснокнижного манула

Шесть котят родились у самки манула Мии в Новосибирском зоопарке, маленькие хищники уже показываются посетителям, сообщает зоопарк в среду. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:47

2022-07-27T18:47

2022-07-27T18:54

новосибирск

россия

новосибирский зоопарк

хорошие новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574630541_0:140:2141:1344_1920x0_80_0_0_bb1e530f55858bd2020097c94dc6c267.jpg

НОВОСИБИРСК, 27 июл – РИА Новости. Шесть котят родились у самки манула Мии в Новосибирском зоопарке, маленькие хищники уже показываются посетителям, сообщает зоопарк в среду."Шестого июня 2022 года в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило на свет появилось шесть замечательных котят манулов", - говорится в сообщении в группе зоопарка во "ВКонтакте".В учреждении пояснили, что в этом году среди манулов сформировались новые пары, и потомство не заставило себя долго ждать. Шестого августа котятам будет два месяца, малыши уже показываются гостям зоопарка.В зоопарке Новосибирска манулы размножаются с 1995 года. Котят распределяют по зоологическим паркам мира в рамках международной и европейской программ по сохранению вида. Потомки живущих в Новосибирске манулов сейчас есть в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.Манул - редкий хищник степей и полустепей Евразии, занесен в международную и российскую Красные книги. Кроме того, ему угрожают браконьеры, существует угроза исчезновения подходящих мест обитания. В России находится самый северный ареал обитания этого животного, здесь манул встречается главным образом в горно-степных и пустынно-степных ландшафтах юго-востока республики Алтай, в республиках Тува, Бурятия, а также в юго-восточной части Забайкальского края.В Новосибирском зоопарке содержится около 11 тысяч особей 770 видов животных. Более 350 видов занесены в Международную Красную Книгу, Красную Книгу России и Новосибирской области. В зоопарке собрана одна из лучших в мире коллекций представителей семейства кошачьих и куницеобразных.

https://ria.ru/20220722/zoopark-1804196500.html

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирск, россия, новосибирский зоопарк, общество