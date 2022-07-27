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В Новосибирском зоопарке родились шесть котят краснокнижного манула - РИА Новости, 27.07.2022
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В Новосибирском зоопарке родились шесть котят краснокнижного манула
В Новосибирском зоопарке родились шесть котят краснокнижного манула - РИА Новости, 27.07.2022
В Новосибирском зоопарке родились шесть котят краснокнижного манула
Шесть котят родились у самки манула Мии в Новосибирском зоопарке, маленькие хищники уже показываются посетителям, сообщает зоопарк в среду. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:47
2022-07-27T18:54
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НОВОСИБИРСК, 27 июл – РИА Новости. Шесть котят родились у самки манула Мии в Новосибирском зоопарке, маленькие хищники уже показываются посетителям, сообщает зоопарк в среду."Шестого июня 2022 года в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило на свет появилось шесть замечательных котят манулов", - говорится в сообщении в группе зоопарка во "ВКонтакте".В учреждении пояснили, что в этом году среди манулов сформировались новые пары, и потомство не заставило себя долго ждать. Шестого августа котятам будет два месяца, малыши уже показываются гостям зоопарка.В зоопарке Новосибирска манулы размножаются с 1995 года. Котят распределяют по зоологическим паркам мира в рамках международной и европейской программ по сохранению вида. Потомки живущих в Новосибирске манулов сейчас есть в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.Манул - редкий хищник степей и полустепей Евразии, занесен в международную и российскую Красные книги. Кроме того, ему угрожают браконьеры, существует угроза исчезновения подходящих мест обитания. В России находится самый северный ареал обитания этого животного, здесь манул встречается главным образом в горно-степных и пустынно-степных ландшафтах юго-востока республики Алтай, в республиках Тува, Бурятия, а также в юго-восточной части Забайкальского края.В Новосибирском зоопарке содержится около 11 тысяч особей 770 видов животных. Более 350 видов занесены в Международную Красную Книгу, Красную Книгу России и Новосибирской области. В зоопарке собрана одна из лучших в мире коллекций представителей семейства кошачьих и куницеобразных.
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новосибирск, россия, новосибирский зоопарк, общество
18:47 27.07.2022 (обновлено: 18:54 27.07.2022)
 
В Новосибирском зоопарке родились шесть котят краснокнижного манула

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило показали шесть котят краснокнижного манула

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДетеныши краснокнижного манула в Новосибирском зоопарке
Детеныши краснокнижного манула в Новосибирском зоопарке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Детеныши краснокнижного манула в Новосибирском зоопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 27 июл – РИА Новости. Шесть котят родились у самки манула Мии в Новосибирском зоопарке, маленькие хищники уже показываются посетителям, сообщает зоопарк в среду.
"Шестого июня 2022 года в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило на свет появилось шесть замечательных котят манулов", - говорится в сообщении в группе зоопарка во "ВКонтакте".
В учреждении пояснили, что в этом году среди манулов сформировались новые пары, и потомство не заставило себя долго ждать. Шестого августа котятам будет два месяца, малыши уже показываются гостям зоопарка.
В зоопарке Новосибирска манулы размножаются с 1995 года. Котят распределяют по зоологическим паркам мира в рамках международной и европейской программ по сохранению вида. Потомки живущих в Новосибирске манулов сейчас есть в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.
Манул - редкий хищник степей и полустепей Евразии, занесен в международную и российскую Красные книги. Кроме того, ему угрожают браконьеры, существует угроза исчезновения подходящих мест обитания. В России находится самый северный ареал обитания этого животного, здесь манул встречается главным образом в горно-степных и пустынно-степных ландшафтах юго-востока республики Алтай, в республиках Тува, Бурятия, а также в юго-восточной части Забайкальского края.
В Новосибирском зоопарке содержится около 11 тысяч особей 770 видов животных. Более 350 видов занесены в Международную Красную Книгу, Красную Книгу России и Новосибирской области. В зоопарке собрана одна из лучших в мире коллекций представителей семейства кошачьих и куницеобразных.
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