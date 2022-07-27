https://ria.ru/20220727/latviya-1805357263.html
Временную поверенную в делах Латвии в Москве вызвали в МИД
Временную поверенную в делах Латвии в Москве вызвали в МИД - РИА Новости, 27.07.2022
Временную поверенную в делах Латвии в Москве вызвали в МИД
Временную поверенную в делах Латвии вызвали в МИД РФ, ей выражен протест в связи с действиями латвийских силовиков, оказывающих давление на российских граждан... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:44
2022-07-27T15:44
2022-07-27T16:08
в мире
россия
латвия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/00/1549480066_93:0:2636:1431_1920x0_80_0_0_e64337303812a53794c34196a51a98f0.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временную поверенную в делах Латвии вызвали в МИД РФ, ей выражен протест в связи с действиями латвийских силовиков, оказывающих давление на российских граждан при въезде на территорию Латвии, сообщил заместитель директора департамента информации и печати Иван Нечаев."Сегодня 27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской республики в РФ Дация Рутка. Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации. А в случае отказа подписать эту бумагу, следует запрет на въезд на территорию Латвии", - сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД России.
https://ria.ru/20220727/evrosoyuz-1805143955.html
россия
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/00/1549480066_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c920a1f80718bc6921359abf62417e05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
15:44 27.07.2022 (обновлено: 16:08 27.07.2022)
Временную поверенную в делах Латвии в Москве вызвали в МИД
Временной поверенной в делах Латвии в Москве выразили протест из-за действий таможенников