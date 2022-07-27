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Временную поверенную в делах Латвии в Москве вызвали в МИД - РИА Новости, 27.07.2022
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Временную поверенную в делах Латвии в Москве вызвали в МИД
Временную поверенную в делах Латвии в Москве вызвали в МИД - РИА Новости, 27.07.2022
Временную поверенную в делах Латвии в Москве вызвали в МИД
Временную поверенную в делах Латвии вызвали в МИД РФ, ей выражен протест в связи с действиями латвийских силовиков, оказывающих давление на российских граждан... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:44
2022-07-27T16:08
в мире
россия
латвия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временную поверенную в делах Латвии вызвали в МИД РФ, ей выражен протест в связи с действиями латвийских силовиков, оказывающих давление на российских граждан при въезде на территорию Латвии, сообщил заместитель директора департамента информации и печати Иван Нечаев."Сегодня 27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской республики в РФ Дация Рутка. Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации. А в случае отказа подписать эту бумагу, следует запрет на въезд на территорию Латвии", - сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД России.
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россия
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в мире, россия, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
15:44 27.07.2022 (обновлено: 16:08 27.07.2022)
 
Временную поверенную в делах Латвии в Москве вызвали в МИД

Временной поверенной в делах Латвии в Москве выразили протест из-за действий таможенников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временную поверенную в делах Латвии вызвали в МИД РФ, ей выражен протест в связи с действиями латвийских силовиков, оказывающих давление на российских граждан при въезде на территорию Латвии, сообщил заместитель директора департамента информации и печати Иван Нечаев.
"Сегодня 27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской республики в РФ Дация Рутка. Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации. А в случае отказа подписать эту бумагу, следует запрет на въезд на территорию Латвии", - сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД России.
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