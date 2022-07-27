https://ria.ru/20220727/latviya-1805357263.html

Временную поверенную в делах Латвии в Москве вызвали в МИД

Временную поверенную в делах Латвии в Москве вызвали в МИД - РИА Новости, 27.07.2022

Временную поверенную в делах Латвии в Москве вызвали в МИД

Временную поверенную в делах Латвии вызвали в МИД РФ, ей выражен протест в связи с действиями латвийских силовиков, оказывающих давление на российских граждан... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:44

2022-07-27T15:44

2022-07-27T16:08

в мире

россия

латвия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временную поверенную в делах Латвии вызвали в МИД РФ, ей выражен протест в связи с действиями латвийских силовиков, оказывающих давление на российских граждан при въезде на территорию Латвии, сообщил заместитель директора департамента информации и печати Иван Нечаев."Сегодня 27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской республики в РФ Дация Рутка. Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации. А в случае отказа подписать эту бумагу, следует запрет на въезд на территорию Латвии", - сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД России.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии