https://ria.ru/20220727/kurs-1805428421.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей - РИА Новости, 27.07.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей

Рубль перешел к укреплению после четырех негативных торговых сессий подряд: курс доллара упал до 59,88 рубля, евро – до 60,73 рубля, следует из данных... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:28

2022-07-27T19:28

2022-07-27T19:28

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Рубль перешел к укреплению после четырех негативных торговых сессий подряд: курс доллара упал до 59,88 рубля, евро – до 60,73 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 67 копеек, до 59,88 рубля, евро - на 95 копеек, до 60,73 рубля.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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