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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей - РИА Новости, 27.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей
Рубль перешел к укреплению после четырех негативных торговых сессий подряд: курс доллара упал до 59,88 рубля, евро – до 60,73 рубля, следует из данных... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:28
2022-07-27T19:28
2022-07-27T19:28
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Рубль перешел к укреплению после четырех негативных торговых сессий подряд: курс доллара упал до 59,88 рубля, евро – до 60,73 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 67 копеек, до 59,88 рубля, евро - на 95 копеек, до 60,73 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в среду упал до 59,88 рубля, евро — до 60,73