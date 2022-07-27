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Средства от курортного сбора могут пойти на обустройство мусорных площадок - РИА Новости, 27.07.2022
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Туризм
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Средства от курортного сбора могут пойти на обустройство мусорных площадок
Средства от курортного сбора могут пойти на обустройство мусорных площадок - РИА Новости, 27.07.2022
Средства от курортного сбора могут пойти на обустройство мусорных площадок
Часть средств из курортного сбора, установленного в трех регионах России, могут направить на обустройство контейнерных площадок, включая баки для раздельного... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T00:15
2022-07-27T10:09
туризм
туризм
виктория абрамченко
денис буцаев
россия
ставропольский край
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Часть средств из курортного сбора, установленного в трех регионах России, могут направить на обустройство контейнерных площадок, включая баки для раздельного сбора отходов, сообщили во вторник в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила РЭО совместно с Ростуризмом проработать вопрос возмещения региональным операторам трат по вывозу мусора за счет средств курортного сбора в туристических зонах."Совместно с Минприроды РФ и Ростуризмом РЭО прорабатывает вопрос об использовании части средств курортного сбора на возмещение операционных затрат региональных операторов и других лиц, эксплуатирующих объекты обращения с ТКО. Мера будет распространяться на все туристические зоны нашей страны. Поручение своевременное, так как туризм в России продолжает развиваться семимильными шагами, в связи с чем нагрузка на коммунальные службы в курортных городах возрастает", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.Закон о курортном сборе был принят в 2017 году. Согласно закону, специальный налог для туристов вводится на территории трех регионов России – в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Размер взноса определяют местные власти. Средства направляются исключительно на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры субъекта."Существует возможность направления бюджетных ассигнований в том числе на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Благоустройство территории включает в себя обустройство контейнерных площадок и площадок для складирования отдельных групп коммунальных отходов, включая баки для вторсырья", — добавил Буцаев."Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология".Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году переработке должно будет подвергаться 36 процентов бытового мусора вместо семи процентов в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100 процентов объема ТКО и снижение на 50 процентов ТКО, которые направляются на полигоны.
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туризм, виктория абрамченко, денис буцаев, россия, ставропольский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), алтайский край, краснодарский край, курортный сбор, новости - туризм
00:15 27.07.2022 (обновлено: 10:09 27.07.2022)
 
Средства от курортного сбора могут пойти на обустройство мусорных площадок

РЭО: Мусорные площадки в турзонах России хотят обустраивать за счет курортного сбора

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСочи готовится принять Олимпийские игры
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Часть средств из курортного сбора, установленного в трех регионах России, могут направить на обустройство контейнерных площадок, включая баки для раздельного сбора отходов, сообщили во вторник в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила РЭО совместно с Ростуризмом проработать вопрос возмещения региональным операторам трат по вывозу мусора за счет средств курортного сбора в туристических зонах.
"Совместно с Минприроды РФ и Ростуризмом РЭО прорабатывает вопрос об использовании части средств курортного сбора на возмещение операционных затрат региональных операторов и других лиц, эксплуатирующих объекты обращения с ТКО. Мера будет распространяться на все туристические зоны нашей страны. Поручение своевременное, так как туризм в России продолжает развиваться семимильными шагами, в связи с чем нагрузка на коммунальные службы в курортных городах возрастает", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
Закон о курортном сборе был принят в 2017 году. Согласно закону, специальный налог для туристов вводится на территории трех регионов России – в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Размер взноса определяют местные власти. Средства направляются исключительно на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры субъекта.
"Существует возможность направления бюджетных ассигнований в том числе на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Благоустройство территории включает в себя обустройство контейнерных площадок и площадок для складирования отдельных групп коммунальных отходов, включая баки для вторсырья", — добавил Буцаев.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология".
Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году переработке должно будет подвергаться 36 процентов бытового мусора вместо семи процентов в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100 процентов объема ТКО и снижение на 50 процентов ТКО, которые направляются на полигоны.
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