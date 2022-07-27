https://ria.ru/20220727/kuba-1805333325.html

На Кубе пока нельзя снять наличные с карты "Мир", сообщил Ростуризм

На Кубе пока нельзя снять наличные с карты "Мир", сообщил Ростуризм - РИА Новости, 27.07.2022

На Кубе пока нельзя снять наличные с карты "Мир", сообщил Ростуризм

Снимать наличные с карты "Мир" на Кубе пока невозможно, однако работа в этом направлении ведется, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:27

2022-07-27T14:27

2022-07-27T16:03

технологии

куба

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

платежная система "мир"

зарина догузова

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Снимать наличные с карты "Мир" на Кубе пока невозможно, однако работа в этом направлении ведется, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона во вторник заявил РИА Новости, что с карт платежной системы "Мир" теперь можно снимать песо в банкоматах острова. Он уточнял, что также сейчас идет доработка систем для того, чтобы можно было напрямую расплачиваться карточками "Мир" в торговых точках."Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты "Мир" на Кубе. В настоящее время такая опция недоступна", - написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram."В то же время работа по организации обслуживания карт на Кубе действительно ведется. Как только появится такая возможность для наших туристов, обязательно проинформируем вместе с коллегами из платежной системы "Мир", - добавила она.Эскалона также уточнил в среду РИА Новости, что информация о возможности снять наличные в песо с карт платежной системы "Мир" в банкоматах Кубы была преждевременной. "Действительно, это была преждевременная информация. Сейчас завершается первый этап. Но операций (по снятию денег – ред.) пока не проводится", - сказал он.

https://ria.ru/20220705/venesuela-1800324706.html

https://ria.ru/20220719/mir-1803504298.html

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технологии, куба, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), платежная система "мир", зарина догузова, новости - туризм, карта "мир"