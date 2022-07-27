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В Раде обвинили нового генпрокурора в посещении Крыма после 2014 года - РИА Новости, 27.07.2022
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В Раде обвинили нового генпрокурора в посещении Крыма после 2014 года
В Раде обвинили нового генпрокурора в посещении Крыма после 2014 года - РИА Новости, 27.07.2022
В Раде обвинили нового генпрокурора в посещении Крыма после 2014 года
Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что назначенный на должность генпрокурора Украины депутат Андрей Костин посещал Крым после 2014 года. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:21
2022-07-27T15:21
в мире
украина
верховная рада украины
алексей гончаренко
генеральная прокуратура украины
республика крым
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что назначенный на должность генпрокурора Украины депутат Андрей Костин посещал Крым после 2014 года.Верховная рада Украины проголосовала в среду за назначение главы ее правового комитета, депутата от правящей фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором."Что вы делали в оккупированном Крыму в 2015 и 2018 году?... Ответ такой: В Крыму был "по семейным обстоятельствам"... Нельзя назначать прокурора, который был на оккупированной территории и у которого не четкого ответа, что он там делал", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Он также остался недоволен неосведомленностью нового генпрокурора о резонансных уголовных делах и его неготовностью "очистить прокуратуру" и сделать ее "настоящим органом правосудия, а не офисом "Слуги народа", правящей партии Владимира Зеленского."Назначать генпрокурора от "Слуги народа" - плохая идея. Нам нужна Фемида с закрытыми глазами, а не с партбилетом в кармане", - также заявил Гончаренко. Он добавил, что не голосовал за назначение Костина на пост генпрокурора Украины.
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в мире, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко, генеральная прокуратура украины, республика крым, россия
15:21 27.07.2022
 
В Раде обвинили нового генпрокурора в посещении Крыма после 2014 года

Депутат Рады Гончаренко обвинил нового генпрокурора в посещении Крыма после 2014 года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Алексей Гончаренко
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что назначенный на должность генпрокурора Украины депутат Андрей Костин посещал Крым после 2014 года.
Верховная рада Украины проголосовала в среду за назначение главы ее правового комитета, депутата от правящей фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором.
"Что вы делали в оккупированном Крыму в 2015 и 2018 году?... Ответ такой: В Крыму был "по семейным обстоятельствам"... Нельзя назначать прокурора, который был на оккупированной территории и у которого не четкого ответа, что он там делал", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Он также остался недоволен неосведомленностью нового генпрокурора о резонансных уголовных делах и его неготовностью "очистить прокуратуру" и сделать ее "настоящим органом правосудия, а не офисом "Слуги народа", правящей партии Владимира Зеленского.
"Назначать генпрокурора от "Слуги народа" - плохая идея. Нам нужна Фемида с закрытыми глазами, а не с партбилетом в кармане", - также заявил Гончаренко. Он добавил, что не голосовал за назначение Костина на пост генпрокурора Украины.
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныАлексей ГончаренкоГенеральная прокуратура УкраиныРеспублика КрымРоссия
 
 
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