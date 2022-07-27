https://ria.ru/20220727/krym-1805349349.html

В Раде обвинили нового генпрокурора в посещении Крыма после 2014 года

В Раде обвинили нового генпрокурора в посещении Крыма после 2014 года - РИА Новости, 27.07.2022

В Раде обвинили нового генпрокурора в посещении Крыма после 2014 года

Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что назначенный на должность генпрокурора Украины депутат Андрей Костин посещал Крым после 2014 года. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:21

2022-07-27T15:21

2022-07-27T15:21

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верховная рада украины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что назначенный на должность генпрокурора Украины депутат Андрей Костин посещал Крым после 2014 года.Верховная рада Украины проголосовала в среду за назначение главы ее правового комитета, депутата от правящей фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором."Что вы делали в оккупированном Крыму в 2015 и 2018 году?... Ответ такой: В Крыму был "по семейным обстоятельствам"... Нельзя назначать прокурора, который был на оккупированной территории и у которого не четкого ответа, что он там делал", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Он также остался недоволен неосведомленностью нового генпрокурора о резонансных уголовных делах и его неготовностью "очистить прокуратуру" и сделать ее "настоящим органом правосудия, а не офисом "Слуги народа", правящей партии Владимира Зеленского."Назначать генпрокурора от "Слуги народа" - плохая идея. Нам нужна Фемида с закрытыми глазами, а не с партбилетом в кармане", - также заявил Гончаренко. Он добавил, что не голосовал за назначение Костина на пост генпрокурора Украины.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803978228.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко, генеральная прокуратура украины, республика крым, россия