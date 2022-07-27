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Диалог с Россией поможет решить энергокризис в Молдавии, заявил Додон - РИА Новости, 27.07.2022
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Диалог с Россией поможет решить энергокризис в Молдавии, заявил Додон
Диалог с Россией поможет решить энергокризис в Молдавии, заявил Додон - РИА Новости, 27.07.2022
Диалог с Россией поможет решить энергокризис в Молдавии, заявил Додон
Молдавия может разрешить энергетический кризис через стратегический диалог с РФ, но для этого нужно публично отказаться от поддержки антироссийских санкций,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:02
2022-07-27T13:02
игорь гросу
николай попеску
владимир путин
россия
молдавия
газпром
молдовагаз
украина
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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Молдавия может разрешить энергетический кризис через стратегический диалог с РФ, но для этого нужно публично отказаться от поддержки антироссийских санкций, считает экс-президент республики Игорь Додон."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. Из-за мирового энергетического кризиса стоимость газа, а затем и теплоэнергии и электроэнергии постоянно растет, поэтому в Молдавии уже несколько раз пересматривались тарифы в сторону увеличения."Разрешение энергетического кризиса (возможно - ред.) через стратегический диалог с Российской Федерацией. Для этого необходимо публично отказаться от всякого присоединения к антироссийским санкциям, срочно завершить аудит долгов компании "Молдовагаз" (это обязательство правительство ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) взяло на себя еще осенью 2021 года) и отправиться в Москву, на уровне президента страны или премьер-министра, для пересмотра условий поставки природного газа", - написал Додон в Telegram-канале.Он полагает, что при профессиональном подходе, основанном на взаимном доверии и стратегическом партнерстве, Молдавия могла бы получить цену на природный газ не выше той, которую сейчас платят Венгрия и Сербия.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что это обязывает республику поддержать следующие антироссийские санкции. Однако вице-премьер, глава МИД Николай Попеску опроверг это заявление.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20220727/oppozitsiya-1805294427.html
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игорь гросу, николай попеску, владимир путин, россия, молдавия, газпром, молдовагаз, украина
13:02 27.07.2022
 
Диалог с Россией поможет решить энергокризис в Молдавии, заявил Додон

Додон: Молдавия решит энергетический кризис, если откажется от антироссийских санкций

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / Стрингер
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Молдавия может разрешить энергетический кризис через стратегический диалог с РФ, но для этого нужно публично отказаться от поддержки антироссийских санкций, считает экс-президент республики Игорь Додон.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. Из-за мирового энергетического кризиса стоимость газа, а затем и теплоэнергии и электроэнергии постоянно растет, поэтому в Молдавии уже несколько раз пересматривались тарифы в сторону увеличения.
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"Разрешение энергетического кризиса (возможно - ред.) через стратегический диалог с Российской Федерацией. Для этого необходимо публично отказаться от всякого присоединения к антироссийским санкциям, срочно завершить аудит долгов компании "Молдовагаз" (это обязательство правительство ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) взяло на себя еще осенью 2021 года) и отправиться в Москву, на уровне президента страны или премьер-министра, для пересмотра условий поставки природного газа", - написал Додон в Telegram-канале.
Он полагает, что при профессиональном подходе, основанном на взаимном доверии и стратегическом партнерстве, Молдавия могла бы получить цену на природный газ не выше той, которую сейчас платят Венгрия и Сербия.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что это обязывает республику поддержать следующие антироссийские санкции. Однако вице-премьер, глава МИД Николай Попеску опроверг это заявление.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Игорь ГросуНиколай ПопескуВладимир ПутинРоссияМолдавияГазпромМолдовагазУкраина
 
 
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