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Немцев охватило уныние из-за роста цен - РИА Новости, 27.07.2022
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Немцев охватило уныние из-за роста цен
Немцев охватило уныние из-за роста цен - РИА Новости, 27.07.2022
Немцев охватило уныние из-за роста цен
Жители Германии настроились на длительный экономический кризис, пишет газета Der Spiegel со ссылкой на исследование, проведенное Институтом изучения... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T04:05
2022-07-27T04:06
германия
украина
россия
санкции
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Жители Германии настроились на длительный экономический кризис, пишет газета Der Spiegel со ссылкой на исследование, проведенное Институтом изучения общественного мнения Civey.Подавляющее большинство респондентов – 71 процент – ожидает, что экономический уровень страны в следующие пять лет продолжит снижаться, только 11% верят, что со временем положение выправится. Примечательно, что еще прошлой осенью люди в Германии оценивали обстановку как преимущественно хорошую.Кроме того, 36 процентов опрошенных заявили, что их личное положение, включая покупательскую способность, ухудшилось вследствие значительного подорожания энергоресурсов и продуктов питания.В целом нынешнее экономическое положение 58 процентов участников опроса оценивают как самое плохое с момента начала соответствующего мониторинга в мае 2017 года.Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten написало, что текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономикиПосле начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.Кроме того, Европа испытывает дефицит газа в преддверии нового отопительного сезона. На фоне остановки газопровода "Северный поток" на техобслуживание в некоторых странах высказывали опасения, что прокачка вообще не возобновится.
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германия, украина, россия, санкции, в мире
04:05 27.07.2022 (обновлено: 04:06 27.07.2022)
 
Немцев охватило уныние из-за роста цен

Spiegel: 71 процент жителей Германии ждут ухудшения своего положения в ближайшие пять лет

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Жители Германии настроились на длительный экономический кризис, пишет газета Der Spiegel со ссылкой на исследование, проведенное Институтом изучения общественного мнения Civey.
Подавляющее большинство респондентов – 71 процент – ожидает, что экономический уровень страны в следующие пять лет продолжит снижаться, только 11% верят, что со временем положение выправится. Примечательно, что еще прошлой осенью люди в Германии оценивали обстановку как преимущественно хорошую.
Кроме того, 36 процентов опрошенных заявили, что их личное положение, включая покупательскую способность, ухудшилось вследствие значительного подорожания энергоресурсов и продуктов питания.
В целом нынешнее экономическое положение 58 процентов участников опроса оценивают как самое плохое с момента начала соответствующего мониторинга в мае 2017 года.
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Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten написало, что текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
Кроме того, Европа испытывает дефицит газа в преддверии нового отопительного сезона. На фоне остановки газопровода "Северный поток" на техобслуживание в некоторых странах высказывали опасения, что прокачка вообще не возобновится.
 
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