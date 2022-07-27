https://ria.ru/20220727/krizis-1805220941.html

Немцев охватило уныние из-за роста цен

Немцев охватило уныние из-за роста цен - РИА Новости, 27.07.2022

Немцев охватило уныние из-за роста цен

Жители Германии настроились на длительный экономический кризис, пишет газета Der Spiegel со ссылкой на исследование, проведенное Институтом изучения... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T04:05

2022-07-27T04:05

2022-07-27T04:06

германия

украина

россия

санкции

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Жители Германии настроились на длительный экономический кризис, пишет газета Der Spiegel со ссылкой на исследование, проведенное Институтом изучения общественного мнения Civey.Подавляющее большинство респондентов – 71 процент – ожидает, что экономический уровень страны в следующие пять лет продолжит снижаться, только 11% верят, что со временем положение выправится. Примечательно, что еще прошлой осенью люди в Германии оценивали обстановку как преимущественно хорошую.Кроме того, 36 процентов опрошенных заявили, что их личное положение, включая покупательскую способность, ухудшилось вследствие значительного подорожания энергоресурсов и продуктов питания.В целом нынешнее экономическое положение 58 процентов участников опроса оценивают как самое плохое с момента начала соответствующего мониторинга в мае 2017 года.Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten написало, что текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономикиПосле начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.Кроме того, Европа испытывает дефицит газа в преддверии нового отопительного сезона. На фоне остановки газопровода "Северный поток" на техобслуживание в некоторых странах высказывали опасения, что прокачка вообще не возобновится.

https://ria.ru/20220722/protesty-1804065602.html

германия

украина

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германия, украина, россия, санкции, в мире