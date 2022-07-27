04:05 27.07.2022 (обновлено: 04:06 27.07.2022)
Немцев охватило уныние из-за роста цен
Spiegel: 71 процент жителей Германии ждут ухудшения своего положения в ближайшие пять лет
Берлин, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Жители Германии настроились на длительный экономический кризис, пишет газета Der Spiegel со ссылкой на исследование, проведенное Институтом изучения общественного мнения Civey.
Подавляющее большинство респондентов – 71 процент – ожидает, что экономический уровень страны в следующие пять лет продолжит снижаться, только 11% верят, что со временем положение выправится. Примечательно, что еще прошлой осенью люди в Германии оценивали обстановку как преимущественно хорошую.
Кроме того, 36 процентов опрошенных заявили, что их личное положение, включая покупательскую способность, ухудшилось вследствие значительного подорожания энергоресурсов и продуктов питания.
В целом нынешнее экономическое положение 58 процентов участников опроса оценивают как самое плохое с момента начала соответствующего мониторинга в мае 2017 года.
Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten написало, что текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики
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