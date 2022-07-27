https://ria.ru/20220727/kredity-1805390555.html

Нижегородским предпринимателям дадут кредиты по ставке от трех процентов

Нижегородским предпринимателям дадут кредиты по ставке от трех процентов - РИА Новости, 27.07.2022

Нижегородским предпринимателям дадут кредиты по ставке от трех процентов

Предприниматели в Нижегородской области теперь могут взять кредиты по ставке от 3% годовых, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:22

2022-07-27T17:22

2022-07-27T17:22

нижегородская область

экономика

ипотека

нижегородская область

корпорация мсп

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Предприниматели в Нижегородской области теперь могут взять кредиты по ставке от 3% годовых, заявил глава региона Глеб Никитин."У нижегородских предпринимателей есть возможность взять льготный заем "ПСК", запущенный Корпорацией МСП и Банком России, по ставке от 3% благодаря разработанной в регионе программе субсидирования части процентной ставки. Такая мера поддержки стала возможной благодаря сочетанию федеральных и региональных мер поддержки", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор отметил, что постоянно общается с предпринимателями, и именно доступность кредитных ресурсов они обозначают в качестве приоритета.Глава региона напомнил, что на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального пакета мер поддержки экономики выделен 1 миллиард рублей. Эти средства направлены в том числе на снижение процентной ставки по федеральным программам льготного кредитования. Ранее за счет региона предприниматели могли снизить ставку по займу на инвестиционные цели на пять процентных пунктов, а сейчас поддержка увеличена до 8 процентных пунктов. Таким образом, по программе "ПСК" Корпорации МСП и Банка России, которая предполагает выдачу льготного займа под 11% годовых, ставка на инвестиционный кредит будет снижена до 3%."Мы продолжим развивать инструментарий поддержки бизнеса как за счет собственных ресурсов, так и с привлечением федеральных возможностей. Сейчас заканчиваем разработку третьего пакета мер поддержки экономики. Всего с начала марта на эти цели направляем 4 миллиарда рублей", - сообщил Никитин.В министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области пояснили, что снижение части процентной ставки происходит в автоматическом режиме, то есть предпринимателю не нужно дополнительно предоставлять куда-либо документы. Эти обязательства берет на себя аккредитованный банк. Информация направляется в региональный Минпром после заключения договора кредитования по программе "ПСК". В случае если заем берется на оборотные цели, снижение ставки составит 5 процентных пунктов.

https://ria.ru/20220720/biznes-1803868339.html

https://ria.ru/20220618/soglasheniya-1796390648.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ипотека, нижегородская область, корпорация мсп