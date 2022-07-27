https://ria.ru/20220727/kovid-1805259115.html

В Москве для вакцинации и ревакцинации против COVID-19 доступен "Спутник V"

В Москве для вакцинации и ревакцинации против COVID-19 доступен "Спутник V" - РИА Новости, 27.07.2022

В Москве для вакцинации и ревакцинации против COVID-19 доступен "Спутник V"

Вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19 в пунктах вакцинации и медорганизациях департамента здравоохранения Москвы можно сделать вакциной "Спутник V",... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:56

2022-07-27T10:56

2022-07-27T10:56

общество

здоровье - общество

москва

вакцина "спутник v"

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19 в пунктах вакцинации и медорганизациях департамента здравоохранения Москвы можно сделать вакциной "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."Сегодня в столице в пунктах вакцинации и медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы для вакцинации и ревакцинации против COVID-19 доступна вакцина "Спутник V", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что актуальная информация о пунктах вакцинации, где можно сделать прививку, размещена на официальном портале мэра и правительства Москвы.

https://ria.ru/20220727/sputnik-1805235211.html

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