https://ria.ru/20220727/kostin-1805318789.html

Комитет Рады поддержал кандидатуру Костина на пост генпрокурора

Комитет Рады поддержал кандидатуру Костина на пост генпрокурора - РИА Новости, 27.07.2022

Комитет Рады поддержал кандидатуру Костина на пост генпрокурора

Правоохранительный комитет Верховной рады Украины поддержал постановление о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина на пост генпрокурора,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:43

2022-07-27T13:43

2022-07-27T13:49

в мире

владимир зеленский

ирина венедиктова

украина

служба безопасности украины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правоохранительный комитет Верховной рады Украины поддержал постановление о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина на пост генпрокурора, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.Владимир Зеленский в среду внес в Раду проект постановления о назначении Костина на должность генпрокурора Украины."Правоохранительный комитет на своем заседании поддержал постановление президента и предоставление согласия на назначение Костина на должность генпрокурора Украины. За – 17. Воздержался - 1", - написал Железняк в Telegram-канале.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова из-за подозрений в госизмене сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой.

https://ria.ru/20220725/snbo-1804751354.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, ирина венедиктова, украина, служба безопасности украины