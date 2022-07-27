https://ria.ru/20220727/kostin-1805318789.html
Комитет Рады поддержал кандидатуру Костина на пост генпрокурора
Комитет Рады поддержал кандидатуру Костина на пост генпрокурора - РИА Новости, 27.07.2022
Комитет Рады поддержал кандидатуру Костина на пост генпрокурора
Правоохранительный комитет Верховной рады Украины поддержал постановление о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина на пост генпрокурора,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:43
2022-07-27T13:43
2022-07-27T13:49
в мире
владимир зеленский
ирина венедиктова
украина
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правоохранительный комитет Верховной рады Украины поддержал постановление о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина на пост генпрокурора, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.Владимир Зеленский в среду внес в Раду проект постановления о назначении Костина на должность генпрокурора Украины."Правоохранительный комитет на своем заседании поддержал постановление президента и предоставление согласия на назначение Костина на должность генпрокурора Украины. За – 17. Воздержался - 1", - написал Железняк в Telegram-канале.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова из-за подозрений в госизмене сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой.
https://ria.ru/20220725/snbo-1804751354.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, ирина венедиктова, украина, служба безопасности украины
13:43 27.07.2022 (обновлено: 13:49 27.07.2022)
Комитет Рады поддержал кандидатуру Костина на пост генпрокурора
Правоохранительный комитет Рады поддержал кандидатуру Костина на пост генпрокурора