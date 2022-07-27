https://ria.ru/20220727/koronavirus-1805327094.html
В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2022
В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением новых вариантов "омикрона" (ВА.4 и ВА.5), заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:08
2022-07-27T14:08
2022-07-27T14:10
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наталья пшеничная
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением новых вариантов "омикрона" (ВА.4 и ВА.5), заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Как ранее прогнозировалось, фиксируется рост заболеваемости в связи с распространением новых, более трансмиссивных подвариантов штамма "омикрон". Так, доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причём преобладает BA.5", - сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что стремительного роста заболеваемости COVID-19, как это было в январе при смене циркулирующего в то время варианта "дельта" на "омикрон", не отмечается. По мнению ряда зарубежных учёных, это связано с тем, что у тех, кто переболел первыми вариантами "омикрона", сохранились антитела, которые пока защищают и от новых подвариантов, пояснила Пшеничная.
https://ria.ru/20220727/koronavirus-1805264190.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья пшеничная
14:08 27.07.2022 (обновлено: 14:10 27.07.2022)
В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: рост заболеваемости COVID-19 вызван новыми штаммами