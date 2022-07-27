https://ria.ru/20220727/koronavirus-1805327094.html

В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2022

В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением новых вариантов "омикрона" (ВА.4 и ВА.5), заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:08

2022-07-27T14:08

2022-07-27T14:10

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

наталья пшеничная

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением новых вариантов "омикрона" (ВА.4 и ВА.5), заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Как ранее прогнозировалось, фиксируется рост заболеваемости в связи с распространением новых, более трансмиссивных подвариантов штамма "омикрон". Так, доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причём преобладает BA.5", - сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что стремительного роста заболеваемости COVID-19, как это было в январе при смене циркулирующего в то время варианта "дельта" на "омикрон", не отмечается. По мнению ряда зарубежных учёных, это связано с тем, что у тех, кто переболел первыми вариантами "омикрона", сохранились антитела, которые пока защищают и от новых подвариантов, пояснила Пшеничная.

https://ria.ru/20220727/koronavirus-1805264190.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья пшеничная