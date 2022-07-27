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В Москве за сутки госпитализировали 269 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 269 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 269 пациентов с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлены 3673 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:13
2022-07-27T11:13
2022-07-27T11:13
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 3673 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Ранее такие показатели заболеваемости фиксировались в конце февраля.Накануне были выявлены 2037 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 807 097 случаев коронавируса, выздоровели 2 604 050 человек, умерли 44 419 человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве за сутки госпитализировали 269 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 3673 новых случая COVID-19, умерли 13 человек