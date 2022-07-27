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В Москве за сутки госпитализировали 269 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 269 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 269 пациентов с COVID-19

В Москве за последние сутки выявлены 3673 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:13

2022-07-27T11:13

2022-07-27T11:13

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 3673 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Ранее такие показатели заболеваемости фиксировались в конце февраля.Накануне были выявлены 2037 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 807 097 случаев коронавируса, выздоровели 2 604 050 человек, умерли 44 419 человек.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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