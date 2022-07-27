https://ria.ru/20220727/koronavirus-1805237334.html

В одном из районов Уханя ввели карантин из-за четырех случаев COVID-19

В одном из районов Уханя ввели карантин из-за четырех случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2022

В одном из районов Уханя ввели карантин из-за четырех случаев COVID-19

Трехдневный карантин ввели в районе Цзянся города Ухань провинции Хубэй в центральной части Китая из-за выявления четырех бессимптомных случаев коронавирусной... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:22

2022-07-27T09:22

2022-07-27T09:22

распространение коронавируса

в мире

тедрос адханом гебрейесус

ухань

китай

хубэй

воз

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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Трехдневный карантин ввели в районе Цзянся города Ухань провинции Хубэй в центральной части Китая из-за выявления четырех бессимптомных случаев коронавирусной инфекции, жителям района с населением более 1,3 миллиона человек рекомендовали временно не покидать его, говорится в заявлении районного штаба по профилактике и борьбе с COVID-19.Ухань стал известен всему миру в январе 2020 года, когда там сообщили о распространении неизвестной пневмонии, которая позже получила название COVID-19 и разрослась до масштабов пандемии. После сообщения о том, что вирус передается от человека к человеку, власти Китай приняли решение ввести в Ухане локдаун, многомиллионный город на 76 дней был полностью отрезан от внешнего мира. После открытия города, там регистрировали отдельные случаи заражений, но карантин не вводили.Местные власти сообщили, что во вторник в районе Цзянся было выявлено четыре бессимптомных случая заражение коронавирусом, в связи с чем с 4.00 среды по местному времени на три дня вводятся специальные меры профилактики и контроля за распространением заболевания.В течение указанного периода времени жителям района не разрешается покидать его без крайней необходимости, жителям других районов не рекомендуется пока туда приезжать. Власти призывают местных жителей чаще мыть руки, проветривать помещения, носить маски и не собираться большими группами.В районе закрыты религиозные и туристические объекты, караоке, бары, кинотеатры, театры, шахматные и карточные залы, интернет-кафе, небольшие поликлиники и рынки. Все предприятия общепита работают только на доставку, при этом она должна быть бесконтактной. Приостановлено движение автобусов.В университеты, тюрьмы, дома престарелых, детские учреждения и психиатрические учреждения временно не будут пускать посетителей.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20220721/koronavirus-1804142454.html

https://ria.ru/20220726/chuma-1804943808.html

ухань

китай

хубэй

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тедрос адханом гебрейесус, ухань, китай, хубэй, воз