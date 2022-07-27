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СМИ призвали Запад открыть каналы связи с Россией для поиска компромисса - РИА Новости, 27.07.2022
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СМИ призвали Запад открыть каналы связи с Россией для поиска компромисса
СМИ призвали Запад открыть каналы связи с Россией для поиска компромисса - РИА Новости, 27.07.2022
СМИ призвали Запад открыть каналы связи с Россией для поиска компромисса
США и их союзникам нужно начать открывать каналы связи с Россией, чтобы найти возможность компромисса, считают американские эксперты, мнения которых приводит... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:46
2022-07-27T19:46
в мире
украина
европейский совет по международным отношениям
россия
сша
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. США и их союзникам нужно начать открывать каналы связи с Россией, чтобы найти возможность компромисса, считают американские эксперты, мнения которых приводит газета New York Times."США и их союзники, безусловно, должны продолжать поставлять Украине необходимую технику, но они также должны в тесной консультации с Киевом начать открывать каналы связи с Россией", - говорится в статье политического эксперта аналитического центра RAND Corporation Сэмюэла Черэпа и научного директора аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро.По их мнению, начало переговоров может потребовать значительных дипломатических усилий, при этом успех не гарантирован."Но разговор может выявить возможное пространство для компромисса и определить выход из спирали", - говорится в сообщении.
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в мире, украина, европейский совет по международным отношениям, россия, сша
19:46 27.07.2022
 
СМИ призвали Запад открыть каналы связи с Россией для поиска компромисса

NYT: США и их союзникам нужно открывать каналы связи с Россией, чтобы найти компромисс

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. США и их союзникам нужно начать открывать каналы связи с Россией, чтобы найти возможность компромисса, считают американские эксперты, мнения которых приводит газета New York Times.
"США и их союзники, безусловно, должны продолжать поставлять Украине необходимую технику, но они также должны в тесной консультации с Киевом начать открывать каналы связи с Россией", - говорится в статье политического эксперта аналитического центра RAND Corporation Сэмюэла Черэпа и научного директора аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро.
По их мнению, начало переговоров может потребовать значительных дипломатических усилий, при этом успех не гарантирован.
"Но разговор может выявить возможное пространство для компромисса и определить выход из спирали", - говорится в сообщении.
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