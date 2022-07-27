https://ria.ru/20220727/kompromiss-1805432573.html

СМИ призвали Запад открыть каналы связи с Россией для поиска компромисса

СМИ призвали Запад открыть каналы связи с Россией для поиска компромисса - РИА Новости, 27.07.2022

СМИ призвали Запад открыть каналы связи с Россией для поиска компромисса

США и их союзникам нужно начать открывать каналы связи с Россией, чтобы найти возможность компромисса, считают американские эксперты, мнения которых приводит... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:46

2022-07-27T19:46

2022-07-27T19:46

в мире

украина

европейский совет по международным отношениям

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794040980_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_18435dc62ae8b5002e6d1a89152abf3f.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. США и их союзникам нужно начать открывать каналы связи с Россией, чтобы найти возможность компромисса, считают американские эксперты, мнения которых приводит газета New York Times."США и их союзники, безусловно, должны продолжать поставлять Украине необходимую технику, но они также должны в тесной консультации с Киевом начать открывать каналы связи с Россией", - говорится в статье политического эксперта аналитического центра RAND Corporation Сэмюэла Черэпа и научного директора аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро.По их мнению, начало переговоров может потребовать значительных дипломатических усилий, при этом успех не гарантирован."Но разговор может выявить возможное пространство для компромисса и определить выход из спирали", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220727/sarmat-1805403502.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, европейский совет по международным отношениям, россия, сша