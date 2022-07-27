В Турции оценили возможность "коллапса" России
Доцент Кавакла усомнился в возможности коллапса экономики России из-за санкций
Российский рубль. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. России, несмотря на западные санкции не грозит экономический коллапс, пишет турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на мнение доцента Университета Боккони в Италии Керима Джан Каваклы.
"Россия продолжает зарабатывать деньги на международной торговле, поскольку крупные экономики, такие как Китай, Индия и Саудовская Аравия, не присоединились к усилиям Запада по введению санкций. Россия способна найти новых покупателей на свою нефть и газ, и рост цен на нефть еще больше помог ей", - считает эксперт.
Издание также отмечает, что у России есть огромный профицит счета текущих операций из-за запретов на импорт, что ускорило дедолларизацию ее экономики и привело к укреплению рубля.
"Я не верю, что российская экономика близка к коллапсу", - резюмирует аналитик.
Ранее британский журнал Economist написал, что что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против нее "беспрецедентные санкции". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в свою очередь, также признал, что российский рубль хорошо противостоит санкциям.
Ряд стран Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.