https://ria.ru/20220727/kollaps-1805224068.html

В Турции оценили возможность "коллапса" России

В Турции оценили возможность "коллапса" России - РИА Новости, 27.07.2022

В Турции оценили возможность "коллапса" России

России, несмотря на западные санкции не грозит экономический коллапс, пишет турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на мнение доцента Университета Боккони в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T06:10

2022-07-27T06:10

2022-07-27T06:10

россия

турция

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. России, несмотря на западные санкции не грозит экономический коллапс, пишет турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на мнение доцента Университета Боккони в Италии Керима Джан Каваклы."Россия продолжает зарабатывать деньги на международной торговле, поскольку крупные экономики, такие как Китай, Индия и Саудовская Аравия, не присоединились к усилиям Запада по введению санкций. Россия способна найти новых покупателей на свою нефть и газ, и рост цен на нефть еще больше помог ей", - считает эксперт.Издание также отмечает, что у России есть огромный профицит счета текущих операций из-за запретов на импорт, что ускорило дедолларизацию ее экономики и привело к укреплению рубля."Я не верю, что российская экономика близка к коллапсу", - резюмирует аналитик.Ранее британский журнал Economist написал, что что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против нее "беспрецедентные санкции". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в свою очередь, также признал, что российский рубль хорошо противостоит санкциям.Ряд стран Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220623/rubl-1797413930.html

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россия, турция, в мире