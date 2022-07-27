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Посол России в Сеуле считает, что КНДР пока не готова к силовым действиям - РИА Новости, 27.07.2022
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Посол России в Сеуле считает, что КНДР пока не готова к силовым действиям
Посол России в Сеуле считает, что КНДР пока не готова к силовым действиям - РИА Новости, 27.07.2022
Посол России в Сеуле считает, что КНДР пока не готова к силовым действиям
Пхеньян совершенствует свой ядерный потенциал, однако нет сигналов о готовности КНДР, как и других игроков, к силовым действиям, заявил посол РФ в Сеуле Андрей... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:45
2022-07-27T13:12
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
россия
корейский полуостров
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пхеньян совершенствует свой ядерный потенциал, однако нет сигналов о готовности КНДР, как и других игроков, к силовым действиям, заявил посол РФ в Сеуле Андрей Кулик.Он подчеркнул, что сложилась тупиковая ситуация вокруг урегулирования на Корейском полуострове. С одной стороны, сказал дипломат, не приходится рассчитывать, что США займут конструктивную позицию по вопросу снижения рестрикций в отношении КНДР."Соответственно, не приходится рассчитывать и на то, что Пхеньян пойдет на какие-то уступки в отношении своего ракетно-ядерного потенциала. И то, что было заявлено в начале года из Пхеньяна на официальном уровне, говорит о том, что речь идет о совершенствовании и наращивании ракетно-ядерного потенциала", - сказал посол в ходе дискуссии международного клуба "Валдай".Он добавил, что пока не понятно, как стороны найдут выход из этого тупика, Пхеньян, как и другие участники "этого замороженного конфликта", к силовым действиям прибегать не собирается, резюмировал посол.
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россия
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, россия, корейский полуостров
12:45 27.07.2022 (обновлено: 13:12 27.07.2022)
 
Посол России в Сеуле считает, что КНДР пока не готова к силовым действиям

Посол России в Сеуле Кулик: КНДР пока не подавала сигнала готовности к силовым действиям

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пхеньян совершенствует свой ядерный потенциал, однако нет сигналов о готовности КНДР, как и других игроков, к силовым действиям, заявил посол РФ в Сеуле Андрей Кулик.
Он подчеркнул, что сложилась тупиковая ситуация вокруг урегулирования на Корейском полуострове. С одной стороны, сказал дипломат, не приходится рассчитывать, что США займут конструктивную позицию по вопросу снижения рестрикций в отношении КНДР.
"Соответственно, не приходится рассчитывать и на то, что Пхеньян пойдет на какие-то уступки в отношении своего ракетно-ядерного потенциала. И то, что было заявлено в начале года из Пхеньяна на официальном уровне, говорит о том, что речь идет о совершенствовании и наращивании ракетно-ядерного потенциала", - сказал посол в ходе дискуссии международного клуба "Валдай".
Он добавил, что пока не понятно, как стороны найдут выход из этого тупика, Пхеньян, как и другие участники "этого замороженного конфликта", к силовым действиям прибегать не собирается, резюмировал посол.
Граница Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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