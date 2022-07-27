https://ria.ru/20220727/kndr-1805295420.html

Посол России в Сеуле считает, что КНДР пока не готова к силовым действиям

Посол России в Сеуле считает, что КНДР пока не готова к силовым действиям - РИА Новости, 27.07.2022

Посол России в Сеуле считает, что КНДР пока не готова к силовым действиям

Пхеньян совершенствует свой ядерный потенциал, однако нет сигналов о готовности КНДР, как и других игроков, к силовым действиям, заявил посол РФ в Сеуле Андрей... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:45

2022-07-27T12:45

2022-07-27T13:12

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пхеньян совершенствует свой ядерный потенциал, однако нет сигналов о готовности КНДР, как и других игроков, к силовым действиям, заявил посол РФ в Сеуле Андрей Кулик.Он подчеркнул, что сложилась тупиковая ситуация вокруг урегулирования на Корейском полуострове. С одной стороны, сказал дипломат, не приходится рассчитывать, что США займут конструктивную позицию по вопросу снижения рестрикций в отношении КНДР."Соответственно, не приходится рассчитывать и на то, что Пхеньян пойдет на какие-то уступки в отношении своего ракетно-ядерного потенциала. И то, что было заявлено в начале года из Пхеньяна на официальном уровне, говорит о том, что речь идет о совершенствовании и наращивании ракетно-ядерного потенциала", - сказал посол в ходе дискуссии международного клуба "Валдай".Он добавил, что пока не понятно, как стороны найдут выход из этого тупика, Пхеньян, как и другие участники "этого замороженного конфликта", к силовым действиям прибегать не собирается, резюмировал посол.

https://ria.ru/20220727/kndr-1805212000.html

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Кирилл Волков

в мире, кндр (северная корея), южная корея, россия, корейский полуостров