https://ria.ru/20220727/kitay-1805326397.html
Китай станет следующей целью Запада после России, заявил Лавров
Китай станет следующей целью Запада после России, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2022
Китай станет следующей целью Запада после России, заявил Лавров
Китай станет следующей целью Запада после России в списке "врагов", санкции могут быть введены против любой страны, которая вызовет раздражение, заявил глава... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:04
2022-07-27T14:04
2022-07-27T14:04
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АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Китай станет следующей целью Запада после России в списке "врагов", санкции могут быть введены против любой страны, которая вызовет раздражение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия - номер один. Китай - на втором месте", - сказал он, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе."Все принципы могут быть нарушены, если Запад решит кого-то наказать. Если понадобится, они без колебаний введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью", - добавил Лавров.
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в мире, россия, аддис-абеба, китай, нато
Китай станет следующей целью Запада после России, заявил Лавров
Лавров: Китай станет следующей целью Запада после России в списке врагов