https://ria.ru/20220727/kitay-1805326397.html

Китай станет следующей целью Запада после России, заявил Лавров

Китай станет следующей целью Запада после России, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2022

Китай станет следующей целью Запада после России, заявил Лавров

Китай станет следующей целью Запада после России в списке "врагов", санкции могут быть введены против любой страны, которая вызовет раздражение, заявил глава... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:04

2022-07-27T14:04

2022-07-27T14:04

в мире

россия

аддис-абеба

китай

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2dc065ca585dcad6d55b92aa22b5aa9f.jpg

АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Китай станет следующей целью Запада после России в списке "врагов", санкции могут быть введены против любой страны, которая вызовет раздражение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия - номер один. Китай - на втором месте", - сказал он, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе."Все принципы могут быть нарушены, если Запад решит кого-то наказать. Если понадобится, они без колебаний введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220727/kitay-1805320773.html

россия

аддис-абеба

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, аддис-абеба, китай, нато