https://ria.ru/20220727/kitay-1805232269.html

СМИ: Китай может использовать армию, чтобы не дать Пелоси посетить Тайвань

СМИ: Китай может использовать армию, чтобы не дать Пелоси посетить Тайвань - РИА Новости, 27.07.2022

СМИ: Китай может использовать армию, чтобы не дать Пелоси посетить Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать небывалый конфликт между Пекином и Вашингтоном, пишет South China Morning... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:45

2022-07-27T08:45

2022-07-27T10:04

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мид кнр

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ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать небывалый конфликт между Пекином и Вашингтоном, пишет South China Morning Post со ссылкой на военных экспертов.По мнению собеседников издания, власти Китая будут использовать дипломатические, экономические и даже военные средства, чтобы не допустить этой поездки.Как отметил военный эксперт Ли Цзе, "план Пелоси посетить Тайвань увеличивает риск военного конфликта между Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Вооруженными силами США из-за тайваньского вопроса, поскольку сегодняшний материковый Китай сильно отличается от того, каким он был в середине 1990-х годов".Издание уточняет, что эксперт имеет ввиду Третий кризис в Тайваньском проливе 1995-1996 годов, когда Вашингтон направил в регион две авианосные ударные группы, чтобы помешать НОАК превратить ракетные испытания в настоящее вторжение на Тайвань.Как добавил Ли Цзе, американские военные заявляли, что в случае необходимости могут послать авианосцы для сопровождения Пелоси, но сегодня китайская армия уже имеет на вооружении два таких корабля и будет слишком рискованно для любой из сторон размещать на морских маршрутах столь гигантские силы.В свою очередь, профессор Шанхайского университета политологии и права Ни Лэсюн заявил, что сокращение военно-технического разрыва между Пекином и Вашингтоном сделало китайское руководство более агрессивным и менее терпимым к провокациям и вызовам со стороны американцев.Вместе с тем он полагает, что Пекин все же предпочитает воспользоваться дипломатическими средствами, чтобы убедить США отменить поездку Пелоси."Например, Пекин может разыграть российскую карту, продав что-то (России. — Прим. ред), что не нравится США, поскольку Китай по-прежнему отказывается следовать международным санкциям из-за событий на Украине", — указал Ни Лэсюн.Научный сотрудник пекинского аналитического центра "Юань Ван" Чжоу Чэньмин отметил, что китайская армия "очень рассержена", так как в последние месяцы она ощущала неуважение во стороны США несмотря на то, что Пекин неоднократно указывал на риски, связанные с таким визитом.Военный источник газеты на условиях анонимности заявил, что визит Пелоси может совпасть с годовщиной основания НОАК 1 августа, по случаю которой китайская армия может организовать в районе Тайваньского пролива масштабные военные учения с участием авиации и флота. По его мнению, китайские ВС будут активнее вести патрулирование в Тайваньском проливе и у восточного побережья Тайваня, так как американцы могут попытаться доставить Пелоси на военном корабле с американской военно-морской базы на Окинаве.Визит раздораИзначально поездка Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Этот визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Однако позже она сдала положительный тест на коронавирус, визит отложили, при этом МИД Китая потребовал от Вашингтона совсем отменить поездку.В июле появились сообщения, что Пелоси готовится посетить Тайвань в августе. В Пекине предупредили, что непременно примут решительные меры по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за возможные последствия ляжет на США.Накануне официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй пояснил, что спикер палаты представителей — третий по значимости человек в американской системе власти, ее визит на Тайвань нарушит принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, навредит отношениям двух стран в военной сфере и приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе. По его словам, "армия Китая не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".По информации газеты Financial Times, Китай на этот раз в частном порядке выступил с более сильными предупреждениями, чем ранее, в связи с возможной поездкой Пелоси. Так, несколько собеседников издания, знакомых с ситуацией, сказали, что заявления Китая подразумевают возможный военный ответ.История вопросаКитай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения. Визиты иностранных чиновников на Тайвань нарушают принцип "одного Китая" и посылают ложные сигналы сторонникам независимости острова, подчеркивают в КНР. Официальные отношения между правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как туда перебрались потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Неформальные контакты Пекина и Тайбэя возобновились в конце 1980-х годов.

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, вооруженные силы сша, мид кнр