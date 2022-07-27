https://ria.ru/20220727/kherson-1805345628.html

В Херсоне полицейская машина подорвалась на взрывном устройстве

В Херсоне полицейская машина подорвалась на взрывном устройстве - РИА Новости, 27.07.2022

В Херсоне полицейская машина подорвалась на взрывном устройстве

В Херсоне самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало в Херсоне на пути следования полицейской машины, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:05

2022-07-27T15:05

2022-07-27T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. В Херсоне самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало в Херсоне на пути следования полицейской машины, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо."Проявления диверсионные продолжаются. Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона — Таврический называется. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами. Оно было взорвано по пути следования машины ППС. Злоумышленники подсмотрели, заложили СВУ, взорвали. Два сотрудника патрульно-постовой службы, это уже наша, областная служба, получили ранения", — сказал он в эфире "Соловьев Live".Сальдо также назвал травмы полицейских "сложными".Сообщение о взрыве поступило в правоохранительные органы около 12:30. По предварительным данным, сработало дистанционно управляемое самодельное взрывное устройство, спрятанное в мусоре у дороги.За последнее время украинские диверсанты совершили несколько покушений на представителей власти Херсонской области. Один из них — начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко — погиб. Автомобиль, в котором он находился, взорвали. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220721/kherson-1804113997.html

https://ria.ru/20220719/rosgvardiya-1803583869.html

https://ria.ru/20220720/agent-1803729317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, владимир путин, россия, украина, херсонская область