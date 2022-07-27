15:05 27.07.2022 (обновлено: 16:17 27.07.2022)
В Херсоне полицейская машина подорвалась на взрывном устройстве
В Херсоне два сотрудника патрульно-постовой службы пострадали при взрыве СВУ
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудники военной полиции России в Херсонской области
Сотрудники военной полиции России в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. В Херсоне самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало в Херсоне на пути следования полицейской машины, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.
"Проявления диверсионные продолжаются. Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона — Таврический называется. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами. Оно было взорвано по пути следования машины ППС. Злоумышленники подсмотрели, заложили СВУ, взорвали. Два сотрудника патрульно-постовой службы, это уже наша, областная служба, получили ранения", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
Сальдо также назвал травмы полицейских "сложными".
Сообщение о взрыве поступило в правоохранительные органы около 12:30. По предварительным данным, сработало дистанционно управляемое самодельное взрывное устройство, спрятанное в мусоре у дороги.
За последнее время украинские диверсанты совершили несколько покушений на представителей власти Херсонской области. Один из них — начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко — погиб. Автомобиль, в котором он находился, взорвали.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.