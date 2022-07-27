https://ria.ru/20220727/kherson-1805248798.html

Использование гривны в Херсонской области сходит на нет, сообщили власти

Использование гривны в Херсонской области сходит на нет, сообщили власти - РИА Новости, 27.07.2022

Использование гривны в Херсонской области сходит на нет, сообщили власти

Использование украинской гривны в Херсонской области сходит на нет, население и бизнес активно переходят на рубли, заявил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:18

2022-07-27T10:18

2022-07-27T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Использование украинской гривны в Херсонской области сходит на нет, население и бизнес активно переходят на рубли, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Использование гривны в Херсонской области постепенно сходит на нет. Население и бизнес активно переходят на взаиморасчеты в рублях", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, в регионе пока сохраняется бивалютная зона – гривна ходит наравне с рублем. Но со временем единственной официальной валютой в области станет рубль.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220726/grivna-1804930941.html

херсонская область

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , запорожская область, россия, в мире