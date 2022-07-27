https://ria.ru/20220727/kherson-1805248798.html
Использование гривны в Херсонской области сходит на нет, сообщили власти
Использование гривны в Херсонской области сходит на нет, сообщили власти - РИА Новости, 27.07.2022
Использование гривны в Херсонской области сходит на нет, сообщили власти
Использование украинской гривны в Херсонской области сходит на нет, население и бизнес активно переходят на рубли, заявил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:18
2022-07-27T10:18
2022-07-27T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Использование украинской гривны в Херсонской области сходит на нет, население и бизнес активно переходят на рубли, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Использование гривны в Херсонской области постепенно сходит на нет. Население и бизнес активно переходят на взаиморасчеты в рублях", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, в регионе пока сохраняется бивалютная зона – гривна ходит наравне с рублем. Но со временем единственной официальной валютой в области станет рубль.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220726/grivna-1804930941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , запорожская область, россия, в мире
Использование гривны в Херсонской области сходит на нет, сообщили власти
Замглавы ВГА Стремоусов: использование гривны в Херсонской области сходит на нет