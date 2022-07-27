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В Херсоне после атаки на Антоновский мост создали переправы - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/kherson-1805229971.html
В Херсоне после атаки на Антоновский мост создали переправы
В Херсоне после атаки на Антоновский мост создали переправы - РИА Новости, 27.07.2022
В Херсоне после атаки на Антоновский мост создали переправы
Перекрытие движения по Антоновскому мосту в Херсоне не повлияет на ход боевых действий, военными создаются дополнительные переправы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:18
2022-07-27T08:57
в мире
херсон
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Перекрытие движения по Антоновскому мосту в Херсоне не повлияет на ход боевых действий, военными создаются дополнительные переправы, сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.Власти Херсонской области в среду перекрыли движение по Антоновскому мосту после очередной атаки украинских войск."Истерика в укроСМИ о том, что исход войны решен на этом мосту – блеф… Те, кто стрелял по мосту немного усложнили жизнь населению Херсонской области. На исход боевых действий это никак не повлияет", - сказал Стремоусов РИА Новости.По его словам, военными предпринимаются действия по созданию новых переправ.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году. Ширина — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста автотранспорт на левобережье в Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220726/obstrel-1805102851.html
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херсон
херсонская область
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"Военными созданы переправы" – замглавы администрации Херсонской области об атаке на Антоновский мост
Атака на Антоновский мост в Херсоне не повлияет на жизнь мирных граждан: военными созданы переправы, понтонные мосты, сообщил РИА Новости замглавы администрации области.
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в мире, херсон, херсонская область , владимир путин, россия, днепр (город)
08:18 27.07.2022 (обновлено: 08:57 27.07.2022)
 
В Херсоне после атаки на Антоновский мост создали переправы

Замглавы ВГА Стремоусов назвал истерику украинских СМИ из-за Антоновского моста блефом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Перекрытие движения по Антоновскому мосту в Херсоне не повлияет на ход боевых действий, военными создаются дополнительные переправы, сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Власти Херсонской области в среду перекрыли движение по Антоновскому мосту после очередной атаки украинских войск.
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"Истерика в укроСМИ о том, что исход войны решен на этом мосту – блеф… Те, кто стрелял по мосту немного усложнили жизнь населению Херсонской области. На исход боевых действий это никак не повлияет", - сказал Стремоусов РИА Новости.
По его словам, военными предпринимаются действия по созданию новых переправ.
"Мы предусмотрели все, есть несколько паромных переправ, в том числе военные понтоны. Это никак не повлияет на исход событий. Мы сделали все, чтобы жители Херсона не ощутили проблемы с продовольствием…", - добавил он.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году. Ширина — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста автотранспорт на левобережье в Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьВладимир ПутинРоссияДнепр (город)
 
 
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