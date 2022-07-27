02:03 27.07.2022 (обновлено: 03:54 27.07.2022)
Власти Херсонской области заявили, что Антоновский мост цел
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов сообщил об обстреле Антоновского моста со стороны ВСУ
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Антоновский мост через Днепр возле Херсона попал под украинский обстрел, но остался цел, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украинские войска в ночь на среду третий раз за последние сутки пытались нанести ракетный удар по Херсону. По заявлению администрации Херсонской области, все ракеты перехватила система ПВО.
"Сейчас украинские паблики разрываются, что якобы разрушен Антоновский мост, что по нему нанесены удары, бегите… Хочу успокоить многих. Мост стоит. Мост на самом деле действительно был обстрелян, но это не говорит, что мы должны каким-то образом кого-то там испугаться, куда бежать. Нам бежать некуда", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что жители Херсонской области будут защищать свою землю, и назвал угрозы киевских властей беспочвенными и неуместными.
"Все ваши сопротивления и контрнаступления бесполезны", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.