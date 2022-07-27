Рейтинг@Mail.ru
Власти Херсонской области заявили, что Антоновский мост цел - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/kherson-1805217207.html
Власти Херсонской области заявили, что Антоновский мост цел
Власти Херсонской области заявили, что Антоновский мост цел - РИА Новости, 27.07.2022
Власти Херсонской области заявили, что Антоновский мост цел
Антоновский мост через Днепр возле Херсона попал под украинский обстрел, но остался цел, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T02:03
2022-07-27T03:54
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Антоновский мост через Днепр возле Херсона попал под украинский обстрел, но остался цел, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украинские войска в ночь на среду третий раз за последние сутки пытались нанести ракетный удар по Херсону. По заявлению администрации Херсонской области, все ракеты перехватила система ПВО.Он подчеркнул, что жители Херсонской области будут защищать свою землю, и назвал угрозы киевских властей беспочвенными и неуместными."Все ваши сопротивления и контрнаступления бесполезны", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220725/krakh-1804689273.html
херсонская область
херсон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , херсон, украина
02:03 27.07.2022 (обновлено: 03:54 27.07.2022)
 
Власти Херсонской области заявили, что Антоновский мост цел

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов сообщил об обстреле Антоновского моста со стороны ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Антоновский мост через Днепр возле Херсона попал под украинский обстрел, но остался цел, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украинские войска в ночь на среду третий раз за последние сутки пытались нанести ракетный удар по Херсону. По заявлению администрации Херсонской области, все ракеты перехватила система ПВО.
"Сейчас украинские паблики разрываются, что якобы разрушен Антоновский мост, что по нему нанесены удары, бегите… Хочу успокоить многих. Мост стоит. Мост на самом деле действительно был обстрелян, но это не говорит, что мы должны каким-то образом кого-то там испугаться, куда бежать. Нам бежать некуда", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что жители Херсонской области будут защищать свою землю, и назвал угрозы киевских властей беспочвенными и неуместными.
"Все ваши сопротивления и контрнаступления бесполезны", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 03:04Специальная военная операция на Украине
В Херсоне рассказали о крахе очередной попытки контрнаступления ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсонУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала