https://ria.ru/20220727/kherson-1805217207.html

Власти Херсонской области заявили, что Антоновский мост цел

Власти Херсонской области заявили, что Антоновский мост цел - РИА Новости, 27.07.2022

Власти Херсонской области заявили, что Антоновский мост цел

Антоновский мост через Днепр возле Херсона попал под украинский обстрел, но остался цел, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T02:03

2022-07-27T02:03

2022-07-27T03:54

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Антоновский мост через Днепр возле Херсона попал под украинский обстрел, но остался цел, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украинские войска в ночь на среду третий раз за последние сутки пытались нанести ракетный удар по Херсону. По заявлению администрации Херсонской области, все ракеты перехватила система ПВО.Он подчеркнул, что жители Херсонской области будут защищать свою землю, и назвал угрозы киевских властей беспочвенными и неуместными."Все ваши сопротивления и контрнаступления бесполезны", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220725/krakh-1804689273.html

херсонская область

херсон

украина

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Максим Горбачев

в мире, херсонская область , херсон, украина