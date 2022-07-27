https://ria.ru/20220727/kharris-1805263068.html

Американцы пришли в ярость из-за "детсадовской" речи вице-президента Харрис

Американцы пришли в ярость из-за "детсадовской" речи вице-президента Харрис - РИА Новости, 27.07.2022

Американцы пришли в ярость из-за "детсадовской" речи вице-президента Харрис

Зрители телеканала Fox News резко отреагировали на высказывание вице-президента США Камалы Харрис по поводу ее гендерной принадлежности, личных местоимений и... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:09

2022-07-27T11:09

2022-07-27T14:39

в мире

мун чжэ ин

джо байден

владимир путин

ливия

сирия

южная корея

камала харрис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805286656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e7d012b582a94c24f5a72e890ad5e08.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News резко отреагировали на высказывание вице-президента США Камалы Харрис по поводу ее гендерной принадлежности, личных местоимений и одежды.Ранее Харрис во время встречи в Белом доме, посвященной теме абортов, заявила, что "она — женщина, сидящая за столом в синем костюме", а ее местоимения — "она\ее".Многие комментаторы пришли в ярость из-за столь "детских" речей вице-президента, учитывая тяжелую ситуацию в экономике."Как же я рад, что она нашла время, чтобы сказать нам то, что мы вроде и раньше знали. Должно быть, администрация справилась с инфляцией, рецессией, наркотрафиком, кризисом на границе, проблемами в образовании и женском спорте", — сыронизировал Neil Massong."Звучит так, будто она первый день в детском саду. "Меня зовут Сьюзи, и я ношу красную рубашку", — пошутил Dee Williams."Наши налоги пошли на показ мод", — отметила Laura."Что эта глупая женщина придумает дальше? Может быть, ей еще следовало сказать: "Я чернокожая женщина, и это единственная причина, по которой я — вице-президент и провожу эту встречу", — выразил мнение Tom Casteel."Странно. Она действительно пытается казаться глупее с каждым днем или это происходит само собой?" — задался вопросом Chris Noblett."Америка вот-вот войдет в рецессию, а наша вице-президент ведет себя как третьеклассница", — подытожили зрители.Официальные лица Соединенных Штатов часто попадают в курьезные ситуации. Харрис, в частности, в прошлом году вызвала шквал критики из-за жеста во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия.Президент Джо Байден тоже регулярно допускает оплошности. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию — с Ливией, Ирак — с Ираном и неоднократно называл Харрис главой государства.

https://ria.ru/20220516/kharris-1788862291.html

https://ria.ru/20220709/bayden-1801382816.html

https://ria.ru/20220724/tramp-1804606809.html

ливия

сирия

южная корея

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, мун чжэ ин, джо байден, владимир путин, ливия, сирия, южная корея, камала харрис, сша