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Производитель специй Kamis может уйти с российского рынка, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.07.2022
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Производитель специй Kamis может уйти с российского рынка, сообщили СМИ
Производитель специй Kamis может уйти с российского рынка, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.07.2022
Производитель специй Kamis может уйти с российского рынка, сообщили СМИ
Американская компания McCormick & Company, Inc., владеющая брендом специй и приправ Kamis, может уйти с российского рынка, сообщает газета "Коммерсантъ" со... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:32
2022-07-27T12:11
экономика
дмитрий востриков
россия
европа
юго-восточная азия
руспродсоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Американская компания McCormick &amp; Company, Inc., владеющая брендом специй и приправ Kamis, может уйти с российского рынка, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в продовольственной рознице.Источники издания в крупной федеральной сети утверждают, что официального уведомления об уходе Kamis не было, но перебои с поставками "уже ощущаются". Продукция Kamis из Европы в Россию сегодня не ввозится, у поставщика заблокировано примерно 25 процентов ассортимента, а по остальным товарам поставки идут из остатков, сообщили газете в "Ленте". В петербургской сети "Вкустер" же рассказали, что дистрибьютор "Камис-Приправы" распродает товарные остатки, после чего марка Kamis может уйти из страны.Издание напоминает, что в марте McCormick сообщила о приостановке всех операций в России, включая промоакции и новые инвестиции. Тогда в корпорации отмечали, что будут следить за ситуацией. В отчетности за второй квартал McCormick отразила убыток от обесценивания нематериальных активов, связанный с "прекращением деятельности в России", в 10 миллионов долларов, пишет газета.Отмечается, что в "НЭО Центре" ранее оценивали годовой объем российского рынка приправ и специй в более чем 70 тысяч тонн. Оборот, по данным Nielsen Scantrack, был на уровне 25 миллиардов рублей. Kamis входит в тройку крупнейших брендов в категории наряду с австрийским Kotanyi и российским "Приправыч" компании "Проксима". В 2021 году выручка "Камис-Приправ" была 1,94 миллиардов рублей, ООО "Котани" — 3,57 миллиарда рублей, "Проксимы" — 3,94 миллиарда рублей.Источник из числа ритейлеров при этом сообщил газете, что заменой Kamis станут российские предприятия, ассортимент которых уже начинает появляться на полках. Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков ждет роста доли крупнейших российских производителей приправ и собственных торговых марок сетей. По его словам, основными поставщиками сырья для выпуска приправ и специй в Россию выступают страны Юго-Восточной Азии, поэтому перебои с ингредиентами маловероятны. Кроме того, Востриков считает, что при нехватке упаковочных материалов возможен выбор иного формата, сообщает издание.Газета отмечает, что возможный уход Kamis соответствует тенденции роста доли местных производителей продуктов, которая активизировалась с началом военной операции на Украине и новой волны санкций против России. Так, по подсчетам NielsenIQ, с начала кризиса импортный ассортимент в продовольственных категориях сократился на 10 процентов, а доля локальных продуктов и товаров повседневного спроса в продажах торговых сетей достигла 83 процентов.
https://ria.ru/20220628/nokian-1798799268.html
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экономика, дмитрий востриков, россия, европа, юго-восточная азия, руспродсоюз, санкции в отношении россии
08:32 27.07.2022 (обновлено: 12:11 27.07.2022)
 
Производитель специй Kamis может уйти с российского рынка, сообщили СМИ

"Ъ": производитель приправ Kamis может уйти из России после распродажи остатков товара

© Pixabay / monicoreЛавровый лист
Лавровый лист - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Pixabay / monicore
Лавровый лист. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Американская компания McCormick & Company, Inc., владеющая брендом специй и приправ Kamis, может уйти с российского рынка, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в продовольственной рознице.
Источники издания в крупной федеральной сети утверждают, что официального уведомления об уходе Kamis не было, но перебои с поставками "уже ощущаются". Продукция Kamis из Европы в Россию сегодня не ввозится, у поставщика заблокировано примерно 25 процентов ассортимента, а по остальным товарам поставки идут из остатков, сообщили газете в "Ленте". В петербургской сети "Вкустер" же рассказали, что дистрибьютор "Камис-Приправы" распродает товарные остатки, после чего марка Kamis может уйти из страны.
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Издание напоминает, что в марте McCormick сообщила о приостановке всех операций в России, включая промоакции и новые инвестиции. Тогда в корпорации отмечали, что будут следить за ситуацией. В отчетности за второй квартал McCormick отразила убыток от обесценивания нематериальных активов, связанный с "прекращением деятельности в России", в 10 миллионов долларов, пишет газета.
Отмечается, что в "НЭО Центре" ранее оценивали годовой объем российского рынка приправ и специй в более чем 70 тысяч тонн. Оборот, по данным Nielsen Scantrack, был на уровне 25 миллиардов рублей. Kamis входит в тройку крупнейших брендов в категории наряду с австрийским Kotanyi и российским "Приправыч" компании "Проксима". В 2021 году выручка "Камис-Приправ" была 1,94 миллиардов рублей, ООО "Котани" — 3,57 миллиарда рублей, "Проксимы" — 3,94 миллиарда рублей.
Источник из числа ритейлеров при этом сообщил газете, что заменой Kamis станут российские предприятия, ассортимент которых уже начинает появляться на полках. Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков ждет роста доли крупнейших российских производителей приправ и собственных торговых марок сетей. По его словам, основными поставщиками сырья для выпуска приправ и специй в Россию выступают страны Юго-Восточной Азии, поэтому перебои с ингредиентами маловероятны. Кроме того, Востриков считает, что при нехватке упаковочных материалов возможен выбор иного формата, сообщает издание.
Газета отмечает, что возможный уход Kamis соответствует тенденции роста доли местных производителей продуктов, которая активизировалась с началом военной операции на Украине и новой волны санкций против России. Так, по подсчетам NielsenIQ, с начала кризиса импортный ассортимент в продовольственных категориях сократился на 10 процентов, а доля локальных продуктов и товаров повседневного спроса в продажах торговых сетей достигла 83 процентов.
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ЭкономикаДмитрий ВостриковРоссияЕвропаЮго-Восточная АзияРуспродсоюзСанкции в отношении России
 
 
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