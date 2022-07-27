Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма
Глава Чечни Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 27 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США являются "матерью агрессии и международного терроризма", по его словам, Вашингтон "не умеет дружить".
"В ближайшие месяцы Запад планирует еще больше ужесточить информационную кампанию против России и попытаться закрепить за нами статус "страны-агрессора". На Америку вякнуть боятся, как-никак, члены одного альянса НАТО. Но протереть глаза им стоило бы. Ведь Америка не умеет дружить, а только сотрудничать, но до тех пор, пока это выгодно ей одной... Соединенные Штаты Америки - это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он привел статистику, согласно которой в Америке признаны иноагентами 1700 СМИ, в стране самое большое количество заключенных на душу населения и действует смертная казнь. Глава региона также написал, что подконтрольными организациями Вашингтона по всему миру открыто "около 200, а может и более" биолабораторий, 750 военных баз в 80 странах мира и 173 тысячи американских военных, которые дислоцируются в 159 государствах мира. Кадыров напомнил Вашингтону про военные преступления и уничтожение мирного населения в Ираке, Вьетнаме, Сирии, Афганистане и Косово.
"И не забывайте, какая страна единственная в мире использовала ядерное оружие в войне, причем не против боевых подразделений врага, а против его мирного населения для "психологического эффекта", - добавил он.