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Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма - РИА Новости, 27.07.2022
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Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма
Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма - РИА Новости, 27.07.2022
Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США являются "матерью агрессии и международного терроризма", по его словам, Вашингтон "не умеет дружить". РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T23:33
2022-07-27T23:33
в мире
вашингтон (штат)
ирак
сша
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
нато
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ГРОЗНЫЙ, 27 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США являются "матерью агрессии и международного терроризма", по его словам, Вашингтон "не умеет дружить".Он привел статистику, согласно которой в Америке признаны иноагентами 1700 СМИ, в стране самое большое количество заключенных на душу населения и действует смертная казнь. Глава региона также написал, что подконтрольными организациями Вашингтона по всему миру открыто "около 200, а может и более" биолабораторий, 750 военных баз в 80 странах мира и 173 тысячи американских военных, которые дислоцируются в 159 государствах мира. Кадыров напомнил Вашингтону про военные преступления и уничтожение мирного населения в Ираке, Вьетнаме, Сирии, Афганистане и Косово."И не забывайте, какая страна единственная в мире использовала ядерное оружие в войне, причем не против боевых подразделений врага, а против его мирного населения для "психологического эффекта", - добавил он.
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в мире, вашингтон (штат), ирак, сша, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), нато
23:33 27.07.2022
 
Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма

Глава Чечни Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США являются "матерью агрессии и международного терроризма", по его словам, Вашингтон "не умеет дружить".
"В ближайшие месяцы Запад планирует еще больше ужесточить информационную кампанию против России и попытаться закрепить за нами статус "страны-агрессора". На Америку вякнуть боятся, как-никак, члены одного альянса НАТО. Но протереть глаза им стоило бы. Ведь Америка не умеет дружить, а только сотрудничать, но до тех пор, пока это выгодно ей одной... Соединенные Штаты Америки - это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он привел статистику, согласно которой в Америке признаны иноагентами 1700 СМИ, в стране самое большое количество заключенных на душу населения и действует смертная казнь. Глава региона также написал, что подконтрольными организациями Вашингтона по всему миру открыто "около 200, а может и более" биолабораторий, 750 военных баз в 80 странах мира и 173 тысячи американских военных, которые дислоцируются в 159 государствах мира. Кадыров напомнил Вашингтону про военные преступления и уничтожение мирного населения в Ираке, Вьетнаме, Сирии, Афганистане и Косово.
"И не забывайте, какая страна единственная в мире использовала ядерное оружие в войне, причем не против боевых подразделений врага, а против его мирного населения для "психологического эффекта", - добавил он.
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В миреВашингтон (штат)ИракСШАРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)НАТО
 
 
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