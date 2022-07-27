https://ria.ru/20220727/kadyrov-1805463506.html

Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма

Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма - РИА Новости, 27.07.2022

Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США являются "матерью агрессии и международного терроризма", по его словам, Вашингтон "не умеет дружить". РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T23:33

2022-07-27T23:33

2022-07-27T23:33

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вашингтон (штат)

ирак

сша

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

нато

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ГРОЗНЫЙ, 27 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США являются "матерью агрессии и международного терроризма", по его словам, Вашингтон "не умеет дружить".Он привел статистику, согласно которой в Америке признаны иноагентами 1700 СМИ, в стране самое большое количество заключенных на душу населения и действует смертная казнь. Глава региона также написал, что подконтрольными организациями Вашингтона по всему миру открыто "около 200, а может и более" биолабораторий, 750 военных баз в 80 странах мира и 173 тысячи американских военных, которые дислоцируются в 159 государствах мира. Кадыров напомнил Вашингтону про военные преступления и уничтожение мирного населения в Ираке, Вьетнаме, Сирии, Афганистане и Косово."И не забывайте, какая страна единственная в мире использовала ядерное оружие в войне, причем не против боевых подразделений врага, а против его мирного населения для "психологического эффекта", - добавил он.

https://ria.ru/20220727/sarmat-1805403502.html

вашингтон (штат)

ирак

сша

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в мире, вашингтон (штат), ирак, сша, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), нато