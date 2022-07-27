https://ria.ru/20220727/kadyrov-1805383845.html

Кадыров заявил, что воспринял как аванс свой орден Александра Невского

Кадыров заявил, что воспринял как аванс свой орден Александра Невского - РИА Новости, 27.07.2022

Кадыров заявил, что воспринял как аванс свой орден Александра Невского

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что воспринимает как аванс свое награждение орденом Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:00

2022-07-27T17:00

2022-07-27T17:37

общество

марат хуснуллин

россия

рамзан кадыров

владимир путин

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/08/1562760834_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_d6fb65316eb3508d0a6505105239be6c.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что воспринимает как аванс свое награждение орденом Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие республики и обязуется дальше самоотверженно служить во благо региона и России.В телеграм-канале он рассказал, что получил награду по представлению зампреда правительства Марата Хуснуллина.Кадыров также поблагодарил президента Владимира Путина и назвал представление к ордену огромной честью.Он отметил, что вклад в развитие региона осуществляется благодаря слаженной работе и взаимодействию республиканских властей с федеральным центром. Кроме того, глава Чечни подчеркнул, что орден стал общей наградой для правительства и команды первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

https://ria.ru/20220727/mariupol-1805317174.html

https://ria.ru/20220725/forum-1804913908.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, марат хуснуллин, россия, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня)