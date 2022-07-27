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Кадыров заявил, что воспринял как аванс свой орден Александра Невского - РИА Новости, 27.07.2022
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Кадыров заявил, что воспринял как аванс свой орден Александра Невского
Кадыров заявил, что воспринял как аванс свой орден Александра Невского - РИА Новости, 27.07.2022
Кадыров заявил, что воспринял как аванс свой орден Александра Невского
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что воспринимает как аванс свое награждение орденом Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:00
2022-07-27T17:37
общество
марат хуснуллин
россия
рамзан кадыров
владимир путин
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что воспринимает как аванс свое награждение орденом Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие республики и обязуется дальше самоотверженно служить во благо региона и России.В телеграм-канале он рассказал, что получил награду по представлению зампреда правительства Марата Хуснуллина.Кадыров также поблагодарил президента Владимира Путина и назвал представление к ордену огромной честью.Он отметил, что вклад в развитие региона осуществляется благодаря слаженной работе и взаимодействию республиканских властей с федеральным центром. Кроме того, глава Чечни подчеркнул, что орден стал общей наградой для правительства и команды первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
https://ria.ru/20220727/mariupol-1805317174.html
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общество, марат хуснуллин, россия, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня)
17:00 27.07.2022 (обновлено: 17:37 27.07.2022)
 
Кадыров заявил, что воспринял как аванс свой орден Александра Невского

Кадыров заявил, что воспринял как аванс свое награждение орденом Александра Невского

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что воспринимает как аванс свое награждение орденом Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие республики и обязуется дальше самоотверженно служить во благо региона и России.
В телеграм-канале он рассказал, что получил награду по представлению зампреда правительства Марата Хуснуллина.
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Кадыров также поблагодарил президента Владимира Путина и назвал представление к ордену огромной честью.
Он отметил, что вклад в развитие региона осуществляется благодаря слаженной работе и взаимодействию республиканских властей с федеральным центром. Кроме того, глава Чечни подчеркнул, что орден стал общей наградой для правительства и команды первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
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ОбществоМарат ХуснуллинРоссияРамзан КадыровВладимир ПутинЧеченская республика (Чечня)
 
 
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