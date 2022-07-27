https://ria.ru/20220727/kachinskiy-1805252917.html

В Польше забросали яйцами кортеж Качиньского

В Польше забросали яйцами кортеж Качиньского - РИА Новости, 27.07.2022

В Польше забросали яйцами кортеж Качиньского

Колонну автомобилей председателя правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского забросали яйцами в Гнезно Великопольского... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:32

2022-07-27T10:32

2022-07-27T12:05

в мире

ярослав качиньский

польша

право и справедливость

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ВАРШАВА, 27 июл — РИА Новости. Колонну автомобилей председателя правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского забросали яйцами в Гнезно Великопольского воеводства, сообщает издание Dziennik.pl."Ярослав Качиньский свой визит в Великопольское воеводство вряд ли будет считать удачным. Житель Гнезно забросал яйцами колонну машин председателя PiS", — говорится в сообщении.Отмечается, что полицейские на месте задержали мужчину, бросавшего яйца, и оштрафовали его на 100 злотых (около 21 доллара) за непристойное поведение, после чего отпустили. Свои действия он объяснил недовольством увеличившимися выплатами по кредиту на строительство дома.Позже полиция передумала, мужчине решили предъявить обвинение в создании угрозы дорожному движению. "После ознакомления с видеозаписью из Гнезно начато расследование по факту нарушения правил дорожного движения. Бросая яйца в движущиеся транспортные средства, мужчина создал угрозу безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении воеводской комендатуры полиции в Twitter. Теперь бросавшему яйца грозит наказание в виде выговора, ареста или крупного штрафа.В свою очередь, в Курнике, который Качиньский посещал после Гнезно, его встречали протестующие местные жители с нецензурными лозунгами и транспарантами.

https://ria.ru/20220525/konfiskatsiya-1790580852.html

https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ярослав качиньский, польша, право и справедливость