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Делегация Израиля отправится в Москву для обсуждения ситуации с "Сохнут" - РИА Новости, 27.07.2022
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Делегация Израиля отправится в Москву для обсуждения ситуации с "Сохнут"
Делегация Израиля отправится в Москву для обсуждения ситуации с "Сохнут" - РИА Новости, 27.07.2022
Делегация Израиля отправится в Москву для обсуждения ситуации с "Сохнут"
Израильская делегация в среду вечером отправится в Москву для встречи с российской стороной на фоне ситуации с Еврейским агентством "Сохнут", сообщает... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:05
2022-07-27T16:05
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл – РИА Новости. Израильская делегация в среду вечером отправится в Москву для встречи с российской стороной на фоне ситуации с Еврейским агентством "Сохнут", сообщает пресс-служба премьер-министра Израиля Яира Лапида."В координации с властями России израильская делегация сегодня вечером отправится в Москву и проведет встречи с соответствующими сторонами в российской системе", - говорится в сообщении.Лапид заявлял ранее, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у России есть вопросы к агентству "Сохнут" с точки зрения соблюдения российского законодательства, но не нужно эту ситуацию политизировать и проецировать на весь комплекс российско-израильских отношений.Ранее стало известно, что Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля.
https://ria.ru/20220726/sokhnut-1804938864.html
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в мире, москва, россия, израиль
16:05 27.07.2022
 
Делегация Израиля отправится в Москву для обсуждения ситуации с "Сохнут"

Делегация Израиля отправится в Москву для обсуждения ситуации с агентством "Сохнут"

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл – РИА Новости. Израильская делегация в среду вечером отправится в Москву для встречи с российской стороной на фоне ситуации с Еврейским агентством "Сохнут", сообщает пресс-служба премьер-министра Израиля Яира Лапида.
"В координации с властями России израильская делегация сегодня вечером отправится в Москву и проведет встречи с соответствующими сторонами в российской системе", - говорится в сообщении.
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Лапид заявлял ранее, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у России есть вопросы к агентству "Сохнут" с точки зрения соблюдения российского законодательства, но не нужно эту ситуацию политизировать и проецировать на весь комплекс российско-израильских отношений.
Ранее стало известно, что Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля.
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