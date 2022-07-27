https://ria.ru/20220727/izrail-1805363594.html

Делегация Израиля отправится в Москву для обсуждения ситуации с "Сохнут"

Делегация Израиля отправится в Москву для обсуждения ситуации с "Сохнут" - РИА Новости, 27.07.2022

Делегация Израиля отправится в Москву для обсуждения ситуации с "Сохнут"

Израильская делегация в среду вечером отправится в Москву для встречи с российской стороной на фоне ситуации с Еврейским агентством "Сохнут", сообщает... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:05

2022-07-27T16:05

2022-07-27T16:05

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл – РИА Новости. Израильская делегация в среду вечером отправится в Москву для встречи с российской стороной на фоне ситуации с Еврейским агентством "Сохнут", сообщает пресс-служба премьер-министра Израиля Яира Лапида."В координации с властями России израильская делегация сегодня вечером отправится в Москву и проведет встречи с соответствующими сторонами в российской системе", - говорится в сообщении.Лапид заявлял ранее, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у России есть вопросы к агентству "Сохнут" с точки зрения соблюдения российского законодательства, но не нужно эту ситуацию политизировать и проецировать на весь комплекс российско-израильских отношений.Ранее стало известно, что Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля.

https://ria.ru/20220726/sokhnut-1804938864.html

https://ria.ru/20220724/izrail-1804601884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, россия, израиль