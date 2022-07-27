https://ria.ru/20220727/istrebiteli-1805278769.html

ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50

ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50 - РИА Новости, 27.07.2022

ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50

ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50, заявил журналистам вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:59

2022-07-27T11:59

2022-07-27T12:00

в мире

польша

варшава

миг-29

южная корея

истребители

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ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50, заявил журналистам вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак.В среду в Варшаве было подписано рамочное соглашение, в рамках которого предусматривается поставка в Польшу трех эскадрилий FA-50."Вчера у нас было летное происшествие - МиГ-29 был вынужден приземлиться из-за технических проблем. Я не допущу, чтобы польские пилоты рисковали своими жизнями, используя самолеты, которые для них опасны. Кроме того, эти самолеты имеют низкую боевую ценность. Ну и третий аргумент – у нас нет запчастей для этих самолетов. Мы не согласны поставлять части для них из России, это даже не рассматривается. В связи с этим данные самолеты должны уйти со службы", – сказал Блащак.По его словам, МиГ-29 планируется заменить южнокорейскими истребителями FA-50. "Самолеты FA-50, первые экземпляры которых будут доступны для польских воздушных сил в следующем году, попросту эти самолеты заменят", - сказал Блащак.По последним доступным данным, на вооружении польской армии имеется 22 истребителя МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ.

https://ria.ru/20220725/slovakiya-1804838098.html

https://ria.ru/20220725/samolety-1804312050.html

польша

варшава

южная корея

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в мире, польша, варшава, миг-29, южная корея, истребители