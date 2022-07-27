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ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50 - РИА Новости, 27.07.2022
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ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50
ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50 - РИА Новости, 27.07.2022
ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50
ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50, заявил журналистам вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:59
2022-07-27T12:00
в мире
польша
варшава
миг-29
южная корея
истребители
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ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50, заявил журналистам вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак.В среду в Варшаве было подписано рамочное соглашение, в рамках которого предусматривается поставка в Польшу трех эскадрилий FA-50."Вчера у нас было летное происшествие - МиГ-29 был вынужден приземлиться из-за технических проблем. Я не допущу, чтобы польские пилоты рисковали своими жизнями, используя самолеты, которые для них опасны. Кроме того, эти самолеты имеют низкую боевую ценность. Ну и третий аргумент – у нас нет запчастей для этих самолетов. Мы не согласны поставлять части для них из России, это даже не рассматривается. В связи с этим данные самолеты должны уйти со службы", – сказал Блащак.По его словам, МиГ-29 планируется заменить южнокорейскими истребителями FA-50. "Самолеты FA-50, первые экземпляры которых будут доступны для польских воздушных сил в следующем году, попросту эти самолеты заменят", - сказал Блащак.По последним доступным данным, на вооружении польской армии имеется 22 истребителя МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ.
https://ria.ru/20220725/slovakiya-1804838098.html
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в мире, польша, варшава, миг-29, южная корея, истребители
11:59 27.07.2022 (обновлено: 12:00 27.07.2022)
 
ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50

Министр обороны Польши сообщил о намерениях страны заменить МиГ-29 на южнокорейские FA-50

© РИА Новости / Александр ВильфИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель МиГ-29 . Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50, заявил журналистам вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак.
В среду в Варшаве было подписано рамочное соглашение, в рамках которого предусматривается поставка в Польшу трех эскадрилий FA-50.
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"Вчера у нас было летное происшествие - МиГ-29 был вынужден приземлиться из-за технических проблем. Я не допущу, чтобы польские пилоты рисковали своими жизнями, используя самолеты, которые для них опасны. Кроме того, эти самолеты имеют низкую боевую ценность. Ну и третий аргумент – у нас нет запчастей для этих самолетов. Мы не согласны поставлять части для них из России, это даже не рассматривается. В связи с этим данные самолеты должны уйти со службы", – сказал Блащак.
По его словам, МиГ-29 планируется заменить южнокорейскими истребителями FA-50. "Самолеты FA-50, первые экземпляры которых будут доступны для польских воздушных сил в следующем году, попросту эти самолеты заменят", - сказал Блащак.
По последним доступным данным, на вооружении польской армии имеется 22 истребителя МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ.
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