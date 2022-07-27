https://ria.ru/20220727/iran-1805232912.html

Из Астрахани в Иран запустят рейсы для бизнесменов

Из Астрахани в Иран запустят рейсы для бизнесменов - РИА Новости, 27.07.2022

Из Астрахани в Иран запустят рейсы для бизнесменов

Небольшая авиакомпания Pars Air планирует полеты между городами Решт и Астрахань, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:31

2022-07-27T11:31

2022-07-27T12:15

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Небольшая авиакомпания Pars Air планирует полеты между городами Решт и Астрахань, сообщает АТОР.Планируется, что рейсы будут выполняться один раз в неделю. На сайте Pars Air сказано, что компания основана в 2014 году и имеет в своем авиапарке три борта Bombardier CRJ200 (50 кресел) канадского производства, принадлежащих самой компании.Ожидается, что первыми пассажирами станут генеральный консул Исламской республики Иран в Астрахани Мехди Акучекиан и члены делегации деловых кругов Ирана во главе с президентом совместной Ирано-Российской торговой палаты, президентом Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства провинции Гилян Тизхушем Табаном Хади.В расписании аэропорта Астрахани рейсов в Решт пока нет, отсутствует на данный момент и возможность купить билеты.Решт, расположенный всего в 1400 км от Астрахани, не входит в программы туроператоров, а потому мало знаком российским туристам. Он расположен на севере Ирана, примерно в 25 километрах от побережья Каспийского моря. Город, по словам экспертов, отличает древняя история, широкие возможности для шопинга, большое количество достопримечательностей и хорошие рестораны. Гастрономия Решта получила признание ЮНЕСКО.Купить тур в Иран можно минимум за 258,9 тысяч рублей на двоих на семь ночей. На сегодняшний день туроператоры используют рейсы Mahan Air (из Москвы и Санкт-Петербурга в Тегеран), "Аэрофлот" и Nordwind – из российской в иранскую столицу.

https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html

https://ria.ru/20220602/iran-1792396118.html

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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