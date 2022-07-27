https://ria.ru/20220727/iran-1805232912.html
Из Астрахани в Иран запустят рейсы для бизнесменов
Из Астрахани в Иран запустят рейсы для бизнесменов - РИА Новости, 27.07.2022
Из Астрахани в Иран запустят рейсы для бизнесменов
Небольшая авиакомпания Pars Air планирует полеты между городами Решт и Астрахань, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:31
2022-07-27T11:31
2022-07-27T12:15
туризм
туризм
иран
астрахань
тегеран (город)
юнеско
mahan air
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95463/24/954632400_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_d5780a28484462406228a42590517a0d.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Небольшая авиакомпания Pars Air планирует полеты между городами Решт и Астрахань, сообщает АТОР.Планируется, что рейсы будут выполняться один раз в неделю. На сайте Pars Air сказано, что компания основана в 2014 году и имеет в своем авиапарке три борта Bombardier CRJ200 (50 кресел) канадского производства, принадлежащих самой компании.Ожидается, что первыми пассажирами станут генеральный консул Исламской республики Иран в Астрахани Мехди Акучекиан и члены делегации деловых кругов Ирана во главе с президентом совместной Ирано-Российской торговой палаты, президентом Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства провинции Гилян Тизхушем Табаном Хади.В расписании аэропорта Астрахани рейсов в Решт пока нет, отсутствует на данный момент и возможность купить билеты.Решт, расположенный всего в 1400 км от Астрахани, не входит в программы туроператоров, а потому мало знаком российским туристам. Он расположен на севере Ирана, примерно в 25 километрах от побережья Каспийского моря. Город, по словам экспертов, отличает древняя история, широкие возможности для шопинга, большое количество достопримечательностей и хорошие рестораны. Гастрономия Решта получила признание ЮНЕСКО.Купить тур в Иран можно минимум за 258,9 тысяч рублей на двоих на семь ночей. На сегодняшний день туроператоры используют рейсы Mahan Air (из Москвы и Санкт-Петербурга в Тегеран), "Аэрофлот" и Nordwind – из российской в иранскую столицу.
https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html
https://ria.ru/20220602/iran-1792396118.html
иран
астрахань
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95463/24/954632400_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_4dfc6519055d3bbaf70795dd64f6444b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, иран, астрахань, тегеран (город), юнеско, mahan air, аэрофлот, новости - туризм, туристы, куда можно лететь
11:31 27.07.2022 (обновлено: 12:15 27.07.2022)
Из Астрахани в Иран запустят рейсы для бизнесменов
С 31 июля частная иранская авиакомпания запускает рейсы по маршруту Решт – Астрахань
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Небольшая авиакомпания Pars Air планирует полеты между городами Решт и Астрахань, сообщает
АТОР.
Планируется, что рейсы будут выполняться один раз в неделю.
На сайте Pars Air сказано, что компания основана в 2014 году и имеет в своем авиапарке три борта Bombardier CRJ200 (50 кресел) канадского производства, принадлежащих самой компании.
Ожидается, что первыми пассажирами станут генеральный консул Исламской республики Иран в Астрахани Мехди Акучекиан и члены делегации деловых кругов Ирана во главе с президентом совместной Ирано-Российской торговой палаты, президентом Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства провинции Гилян Тизхушем Табаном Хади.
В расписании аэропорта Астрахани рейсов в Решт пока нет, отсутствует на данный момент и возможность купить билеты.
"В режиме чистого туризма, думаем, полет продвигать и не будут. Заявленные самолеты небольшой вместимости, поэтому, конечно, на огромный турпоток расчета нет. Но, если российские путешественники вдруг захотят увидеть Решт, то будут приятно удивлены. Город очень интересный", – объяснили в посольстве Ирана в Москве.
Решт, расположенный всего в 1400 км от Астрахани, не входит в программы туроператоров, а потому мало знаком российским туристам. Он расположен на севере Ирана, примерно в 25 километрах от побережья Каспийского моря. Город, по словам экспертов, отличает древняя история, широкие возможности для шопинга, большое количество достопримечательностей и хорошие рестораны. Гастрономия Решта получила признание ЮНЕСКО.
Купить тур в Иран можно минимум за 258,9 тысяч рублей на двоих на семь ночей. На сегодняшний день туроператоры используют рейсы Mahan Air (из Москвы и Санкт-Петербурга в Тегеран), "Аэрофлот" и Nordwind – из российской в иранскую столицу.