Рейтинг@Mail.ru
Из Астрахани в Иран запустят рейсы для бизнесменов - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220727/iran-1805232912.html
Из Астрахани в Иран запустят рейсы для бизнесменов
Из Астрахани в Иран запустят рейсы для бизнесменов - РИА Новости, 27.07.2022
Из Астрахани в Иран запустят рейсы для бизнесменов
Небольшая авиакомпания Pars Air планирует полеты между городами Решт и Астрахань, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:31
2022-07-27T12:15
туризм
туризм
иран
астрахань
тегеран (город)
юнеско
mahan air
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95463/24/954632400_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_d5780a28484462406228a42590517a0d.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Небольшая авиакомпания Pars Air планирует полеты между городами Решт и Астрахань, сообщает АТОР.Планируется, что рейсы будут выполняться один раз в неделю. На сайте Pars Air сказано, что компания основана в 2014 году и имеет в своем авиапарке три борта Bombardier CRJ200 (50 кресел) канадского производства, принадлежащих самой компании.Ожидается, что первыми пассажирами станут генеральный консул Исламской республики Иран в Астрахани Мехди Акучекиан и члены делегации деловых кругов Ирана во главе с президентом совместной Ирано-Российской торговой палаты, президентом Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства провинции Гилян Тизхушем Табаном Хади.В расписании аэропорта Астрахани рейсов в Решт пока нет, отсутствует на данный момент и возможность купить билеты.Решт, расположенный всего в 1400 км от Астрахани, не входит в программы туроператоров, а потому мало знаком российским туристам. Он расположен на севере Ирана, примерно в 25 километрах от побережья Каспийского моря. Город, по словам экспертов, отличает древняя история, широкие возможности для шопинга, большое количество достопримечательностей и хорошие рестораны. Гастрономия Решта получила признание ЮНЕСКО.Купить тур в Иран можно минимум за 258,9 тысяч рублей на двоих на семь ночей. На сегодняшний день туроператоры используют рейсы Mahan Air (из Москвы и Санкт-Петербурга в Тегеран), "Аэрофлот" и Nordwind – из российской в иранскую столицу.
https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html
https://ria.ru/20220602/iran-1792396118.html
иран
астрахань
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95463/24/954632400_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_4dfc6519055d3bbaf70795dd64f6444b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, иран, астрахань, тегеран (город), юнеско, mahan air, аэрофлот, новости - туризм, туристы, куда можно лететь
11:31 27.07.2022 (обновлено: 12:15 27.07.2022)
 
Из Астрахани в Иран запустят рейсы для бизнесменов

С 31 июля частная иранская авиакомпания запускает рейсы по маршруту Решт – Астрахань

© Фото : ООО ПКФ "Строительные технологии"Аэропорт Астрахань
Аэропорт Астрахань - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : ООО ПКФ "Строительные технологии"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Небольшая авиакомпания Pars Air планирует полеты между городами Решт и Астрахань, сообщает АТОР.
Планируется, что рейсы будут выполняться один раз в неделю.
На сайте Pars Air сказано, что компания основана в 2014 году и имеет в своем авиапарке три борта Bombardier CRJ200 (50 кресел) канадского производства, принадлежащих самой компании.
Ожидается, что первыми пассажирами станут генеральный консул Исламской республики Иран в Астрахани Мехди Акучекиан и члены делегации деловых кругов Ирана во главе с президентом совместной Ирано-Российской торговой палаты, президентом Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства провинции Гилян Тизхушем Табаном Хади.
В расписании аэропорта Астрахани рейсов в Решт пока нет, отсутствует на данный момент и возможность купить билеты.

"В режиме чистого туризма, думаем, полет продвигать и не будут. Заявленные самолеты небольшой вместимости, поэтому, конечно, на огромный турпоток расчета нет. Но, если российские путешественники вдруг захотят увидеть Решт, то будут приятно удивлены. Город очень интересный", – объяснили в посольстве Ирана в Москве.

Вид на город Йезд - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 08:10Туризм
Новое туристическое направление для россиян. Секреты путешествия по Ирану
Решт, расположенный всего в 1400 км от Астрахани, не входит в программы туроператоров, а потому мало знаком российским туристам. Он расположен на севере Ирана, примерно в 25 километрах от побережья Каспийского моря. Город, по словам экспертов, отличает древняя история, широкие возможности для шопинга, большое количество достопримечательностей и хорошие рестораны. Гастрономия Решта получила признание ЮНЕСКО.
Купить тур в Иран можно минимум за 258,9 тысяч рублей на двоих на семь ночей. На сегодняшний день туроператоры используют рейсы Mahan Air (из Москвы и Санкт-Петербурга в Тегеран), "Аэрофлот" и Nordwind – из российской в иранскую столицу.
Женщины в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 06:31Туризм
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Иран
 
ТуризмТуризмИранАстраханьТегеран (город)ЮНЕСКОMahan AirАэрофлотНовости - Туризмтуристыкуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала