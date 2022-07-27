https://ria.ru/20220727/irak-1805430693.html

Протестующие ворвались в здание иракского парламента

Протестующие ворвались в здание иракского парламента - РИА Новости, 27.07.2022

Протестующие ворвались в здание иракского парламента

Протестующие ворвались в здание парламента в столице Ирака Багдаде, передает агентство Shafaq. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:37

2022-07-27T19:37

2022-07-27T21:38

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Протестующие ворвались в здание парламента в столице Ирака Багдаде, передает агентство Shafaq.Ранее сообщалось, что протестующие смогли проникнуть в особо охраняемую "Зеленую зону" в центре Багдада. Демонстранты выступают против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера страны.Нынешний премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи призвал демонстрантов немедленно покинуть здание парламента.В особо охраняемой "Зеленой зоне" расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром.Политический кризис в Ираке начался после состоявшихся еще в октябре прошлого года парламентских выборов. Политические силы страны так и не смогли сформировать новое правительство. В мае из парламента страны Ирака вышел крупнейший блок, возглавляемый влиятельным шиитском политиком Муктадой ас-Садром.Ас-Судани занимал пост министра по правам человека в период с 2010 по 2014 год. На должность премьера его выдвинул координационный совет, собранный для преодоления политического кризиса в стране.

https://ria.ru/20220727/shri-lanka-1805229420.html

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Участники протестной акции в Багдаде прорвались к парламенту Ирака Участники протестной акции проникли в охраняемую "Зеленую зону" в центре Багдада, после чего ворвались в здание иракского парламента 2022-07-27T19:37 true PT0M11S

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багдад (город), в мире, мустафа аль-каземи, коммерческая недвижимость, ирак