https://ria.ru/20220727/infarkt-1805216001.html
Россиянам рассказали о признаках "немого инфаркта"
Россиянам рассказали о признаках "немого инфаркта" - РИА Новости, 27.07.2022
Россиянам рассказали о признаках "немого инфаркта"
Какие симптомы указывают на "немой инфаркт" и как быстро должен действовать пациент, обнаруживший у себя его признаки, рассказал в интервью радио Sputnik доктор РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T02:10
2022-07-27T02:10
2022-07-27T02:10
общество
здоровье - общество
инфаркты
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Какие симптомы указывают на "немой инфаркт" и как быстро должен действовать пациент, обнаруживший у себя его признаки, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, кардиолог Заур Шугушев.Обычно при инфаркте возникает сильная боль в груди, и человек понимает, что ему необходима срочная помощь. Но бывает и так называемый немой инфаркт, который может убить практически без предупреждения, предупредил кардиолог.Причина в том, что сахарный диабет второго типа поражает нервные окончания, и человек не ощущает, что у него отмирает кусок сердца, объяснил врач.По его словам, самый частый симптом "немого инфаркта" – страх смерти: люди внезапно начинают бояться, что они могут умереть."Это возникает из-за того, что во время гибели клеток миокарда происходит выброс определенных веществ, которые на нервную систему действуют именно таким образом, что вызывают чувство страха смерти", – отметил Заур Шугушев.Есть и другие признаки, продолжил он."Другой часто встречающийся симптом – это резкая необъяснимая слабость. Еще может выступить холодный липкий пот – не такой, к которому мы привыкли при физических нагрузках. И четвертый симптом – это дискомфорт в нетипичных местах вроде челюсти, в левой руке или где-то в животе, около шеи", – добавил кардиолог.При появлении таких признаков нужно действовать очень быстро, предупредил Шугушев."Идеальное окно от возникновения симптомов до получения хирургического лечения – это три часа, так называемые три золотых часа. Если в этот период пациент попадает к хирургу, то до 80 процентов массы миокарда левого желудочка, который погибает, можно спасти", – пояснил врач.Если вы чувствуете необычное состояние, которое вас беспокоит, немедленно обращайтесь к врачу, призвал кардиолог."Лучше лишний раз пройти внеплановое обследование, чем допустить сердечно-сосудистую катастрофу", – заключил Заур Шугушев в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20220724/gipermarket-1804324106.html
https://rsport.ria.ru/20220627/infarkt-1798143490.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, инфаркты
Россиянам рассказали о признаках "немого инфаркта"
Кардиолог Шугушев назвал признаками "немого инфаркта" страх смерти и резкую слабость
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Какие симптомы указывают на "немой инфаркт" и как быстро должен действовать пациент, обнаруживший у себя его признаки, рассказал
в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, кардиолог Заур Шугушев.
Обычно при инфаркте возникает сильная боль в груди, и человек понимает, что ему необходима срочная помощь. Но бывает и так называемый немой инфаркт, который может убить практически без предупреждения, предупредил кардиолог.
"Это когда происходит инфаркт, то есть некроз тканей сердца, а человек себя чувствует почти нормально, боли нет. Состояние у него критическое и умереть он может в любой момент, но самочувствие вполне удовлетворительное. Чаще всего "немой инфаркт" встречается у пациентов с сахарным диабетом второго типа", – уточнил Шугушев.
Причина в том, что сахарный диабет второго типа поражает нервные окончания, и человек не ощущает, что у него отмирает кусок сердца, объяснил врач.
По его словам, самый частый симптом "немого инфаркта" – страх смерти: люди внезапно начинают бояться, что они могут умереть.
"Это возникает из-за того, что во время гибели клеток миокарда происходит выброс определенных веществ, которые на нервную систему действуют именно таким образом, что вызывают чувство страха смерти", – отметил Заур Шугушев.
Есть и другие признаки, продолжил он.
"Другой часто встречающийся симптом – это резкая необъяснимая слабость. Еще может выступить холодный липкий пот – не такой, к которому мы привыкли при физических нагрузках. И четвертый симптом – это дискомфорт в нетипичных местах вроде челюсти, в левой руке или где-то в животе, около шеи", – добавил кардиолог.
При появлении таких признаков нужно действовать очень быстро, предупредил Шугушев.
"Идеальное окно от возникновения симптомов до получения хирургического лечения – это три часа, так называемые три золотых часа. Если в этот период пациент попадает к хирургу, то до 80 процентов массы миокарда левого желудочка, который погибает, можно спасти", – пояснил врач.
Если вы чувствуете необычное состояние, которое вас беспокоит, немедленно обращайтесь к врачу, призвал кардиолог.
"Лучше лишний раз пройти внеплановое обследование, чем допустить сердечно-сосудистую катастрофу", – заключил Заур Шугушев в интервью радио Sputnik.