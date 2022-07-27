https://ria.ru/20220727/infarkt-1805216001.html

Россиянам рассказали о признаках "немого инфаркта"

Россиянам рассказали о признаках "немого инфаркта" - РИА Новости, 27.07.2022

Россиянам рассказали о признаках "немого инфаркта"

Какие симптомы указывают на "немой инфаркт" и как быстро должен действовать пациент, обнаруживший у себя его признаки, рассказал в интервью радио Sputnik доктор РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T02:10

2022-07-27T02:10

2022-07-27T02:10

общество

здоровье - общество

инфаркты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599130484_0:17:1999:1141_1920x0_80_0_0_c4ab20f1a01a128d677abe5bc529ca7a.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Какие симптомы указывают на "немой инфаркт" и как быстро должен действовать пациент, обнаруживший у себя его признаки, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, кардиолог Заур Шугушев.Обычно при инфаркте возникает сильная боль в груди, и человек понимает, что ему необходима срочная помощь. Но бывает и так называемый немой инфаркт, который может убить практически без предупреждения, предупредил кардиолог.Причина в том, что сахарный диабет второго типа поражает нервные окончания, и человек не ощущает, что у него отмирает кусок сердца, объяснил врач.По его словам, самый частый симптом "немого инфаркта" – страх смерти: люди внезапно начинают бояться, что они могут умереть."Это возникает из-за того, что во время гибели клеток миокарда происходит выброс определенных веществ, которые на нервную систему действуют именно таким образом, что вызывают чувство страха смерти", – отметил Заур Шугушев.Есть и другие признаки, продолжил он."Другой часто встречающийся симптом – это резкая необъяснимая слабость. Еще может выступить холодный липкий пот – не такой, к которому мы привыкли при физических нагрузках. И четвертый симптом – это дискомфорт в нетипичных местах вроде челюсти, в левой руке или где-то в животе, около шеи", – добавил кардиолог.При появлении таких признаков нужно действовать очень быстро, предупредил Шугушев."Идеальное окно от возникновения симптомов до получения хирургического лечения – это три часа, так называемые три золотых часа. Если в этот период пациент попадает к хирургу, то до 80 процентов массы миокарда левого желудочка, который погибает, можно спасти", – пояснил врач.Если вы чувствуете необычное состояние, которое вас беспокоит, немедленно обращайтесь к врачу, призвал кардиолог."Лучше лишний раз пройти внеплановое обследование, чем допустить сердечно-сосудистую катастрофу", – заключил Заур Шугушев в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20220724/gipermarket-1804324106.html

https://rsport.ria.ru/20220627/infarkt-1798143490.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, инфаркты