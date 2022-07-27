https://ria.ru/20220727/importozameschenie-1805377794.html

В "Союзмультфильме" рассказали, что ищут пути импортозамещения технологий

В "Союзмультфильме" рассказали, что ищут пути импортозамещения технологий - РИА Новости, 27.07.2022

В "Союзмультфильме" рассказали, что ищут пути импортозамещения технологий

Разработка анимации включает в себя использование зарубежных программ, однако отечественный рынок активно ищет альтернативные пути, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:40

2022-07-27T16:40

2022-07-27T16:45

технологии

союзмультфильм

ленфильм

рбк (медиагруппа)

киностудия имени м. горького

санкции в отношении россии

импортозамещение

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600064161_0:372:2892:1999_1920x0_80_0_0_e554a035de847f86badbc087cdf5bcce.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Разработка анимации включает в себя использование зарубежных программ, однако отечественный рынок активно ищет альтернативные пути, сообщили РИА Новости в студии "Союзмультфильм".Ранее издание РБК сообщило, что в отчете киностудии "Ленфильм" за 2021 год говорится о невозможности выполнить поручение по импортозамещению иностранной техники для съемок, так как подобное российское оборудование отсутствует."Анимационный конвейер, в том числе, включает в себя зарубежные программные продукты, которых коснулись санкционные ограничения. На данный момент текущие подписки на зарубежный софт еще действуют до следующего года, однако, мы активно ищем альтернативные пути решения для расширения производства. Совместно с Ассоциацией анимационного кино ведется мониторинг лучших практик и решений в этой области – все студии предлагают свои варианты комплексных и точечных решений", - сказали в пресс-службе "Союзмультфильма".Уточняется, что в ближайшие годы отрасли совместно с заинтересованными государственными органами и партнерами предстоит разработка "собственных оригинальных программных решений, которые позволят обеспечить реализацию любого творческого проекта вне зависимости от техники исполнения"."Новые задачи возникли и у киноиндустрии. Так, Киностудия им. М. Горького столкнулась с отсутствием прямых поставок некоторых элементов съемочного оборудования, реквизита, средств для хранения материалов. Индустрия также активно ищет пути решения посредством параллельного импорта, новых поставщиков и импортозамещения", - добавили в студии.

https://ria.ru/20220617/soyuzmultfilm-1796260428.html

https://ria.ru/20220305/brend-1776836937.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, союзмультфильм, ленфильм, рбк (медиагруппа), киностудия имени м. горького, санкции в отношении россии, импортозамещение