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В "Союзмультфильме" рассказали, что ищут пути импортозамещения технологий - РИА Новости, 27.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220727/importozameschenie-1805377794.html
В "Союзмультфильме" рассказали, что ищут пути импортозамещения технологий
В "Союзмультфильме" рассказали, что ищут пути импортозамещения технологий - РИА Новости, 27.07.2022
В "Союзмультфильме" рассказали, что ищут пути импортозамещения технологий
Разработка анимации включает в себя использование зарубежных программ, однако отечественный рынок активно ищет альтернативные пути, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:40
2022-07-27T16:45
технологии
союзмультфильм
ленфильм
рбк (медиагруппа)
киностудия имени м. горького
санкции в отношении россии
импортозамещение
культура
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Разработка анимации включает в себя использование зарубежных программ, однако отечественный рынок активно ищет альтернативные пути, сообщили РИА Новости в студии "Союзмультфильм".Ранее издание РБК сообщило, что в отчете киностудии "Ленфильм" за 2021 год говорится о невозможности выполнить поручение по импортозамещению иностранной техники для съемок, так как подобное российское оборудование отсутствует."Анимационный конвейер, в том числе, включает в себя зарубежные программные продукты, которых коснулись санкционные ограничения. На данный момент текущие подписки на зарубежный софт еще действуют до следующего года, однако, мы активно ищем альтернативные пути решения для расширения производства. Совместно с Ассоциацией анимационного кино ведется мониторинг лучших практик и решений в этой области – все студии предлагают свои варианты комплексных и точечных решений", - сказали в пресс-службе "Союзмультфильма".Уточняется, что в ближайшие годы отрасли совместно с заинтересованными государственными органами и партнерами предстоит разработка "собственных оригинальных программных решений, которые позволят обеспечить реализацию любого творческого проекта вне зависимости от техники исполнения"."Новые задачи возникли и у киноиндустрии. Так, Киностудия им. М. Горького столкнулась с отсутствием прямых поставок некоторых элементов съемочного оборудования, реквизита, средств для хранения материалов. Индустрия также активно ищет пути решения посредством параллельного импорта, новых поставщиков и импортозамещения", - добавили в студии.
https://ria.ru/20220617/soyuzmultfilm-1796260428.html
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технологии, союзмультфильм, ленфильм, рбк (медиагруппа), киностудия имени м. горького, санкции в отношении россии, импортозамещение
16:40 27.07.2022 (обновлено: 16:45 27.07.2022)
 
В "Союзмультфильме" рассказали, что ищут пути импортозамещения технологий

"Союзмультфильм": анимация пока работает с иностранным софтом, но идет поиск новых решений

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЮная посетительница мультимедийного парка развлечений "СоюзМультПарк"
Юная посетительница мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Юная посетительница мультимедийного парка развлечений "СоюзМультПарк". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Разработка анимации включает в себя использование зарубежных программ, однако отечественный рынок активно ищет альтернативные пути, сообщили РИА Новости в студии "Союзмультфильм".
Ранее издание РБК сообщило, что в отчете киностудии "Ленфильм" за 2021 год говорится о невозможности выполнить поручение по импортозамещению иностранной техники для съемок, так как подобное российское оборудование отсутствует.
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"Анимационный конвейер, в том числе, включает в себя зарубежные программные продукты, которых коснулись санкционные ограничения. На данный момент текущие подписки на зарубежный софт еще действуют до следующего года, однако, мы активно ищем альтернативные пути решения для расширения производства. Совместно с Ассоциацией анимационного кино ведется мониторинг лучших практик и решений в этой области – все студии предлагают свои варианты комплексных и точечных решений", - сказали в пресс-службе "Союзмультфильма".
Уточняется, что в ближайшие годы отрасли совместно с заинтересованными государственными органами и партнерами предстоит разработка "собственных оригинальных программных решений, которые позволят обеспечить реализацию любого творческого проекта вне зависимости от техники исполнения".
"Новые задачи возникли и у киноиндустрии. Так, Киностудия им. М. Горького столкнулась с отсутствием прямых поставок некоторых элементов съемочного оборудования, реквизита, средств для хранения материалов. Индустрия также активно ищет пути решения посредством параллельного импорта, новых поставщиков и импортозамещения", - добавили в студии.
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КультураТехнологииСоюзмультфильмЛенфильмРБК (медиагруппа)Киностудия имени М. ГорькогоСанкции в отношении РоссииИмпортозамещение
 
 
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