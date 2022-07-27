https://ria.ru/20220727/importozameschenie-1805353497.html

"Ленфильм" заявил о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

"Ленфильм" заявил о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве - РИА Новости, 27.07.2022

"Ленфильм" заявил о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

Киностудия "Ленфильм" заявила, что не смогла выполнить поручения президента о замещении зарубежной продукции, необходимой для кинопроизводства. Об этом пишет... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:34

2022-07-27T15:34

2022-07-27T15:34

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" заявила, что не смогла выполнить поручения президента о замещении зарубежной продукции, необходимой для кинопроизводства. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет киностудии за 2021 год.Главной причиной невозможности соблюдать политику импортозамещения назвали отсутствие эквивалентного технического оборудования."К сожалению, такое [российское] оборудование отсутствует. <...> Потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует", — говорится в документах.Глава "Ленфильма" Федор Щербаков подчеркнул, что студия постоянно "внимательно мониторит рынок", следя за появлением российских эквивалентов западной техники: камер, осветительной, звукозаписывающей техники, монтажного оборудования и так далее.Генеральный продюсер и основатель кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн" Сергей Мелькумов, в свою очередь, сообщил РБК, что российское кинопроизводство полностью зависимо от зарубежных поставок, особое внимание он обратил на программное обеспечение, перебои с которым начались уже в этом году."На постпродакшене наших картин этим летом звукорежиссеры уже жалуются, что есть проблемы с программным обеспечением. А софт — это самое главное. И факт таков, что российским компаниям перестали предоставлять к нему доступ. Единственный выход — искать обходные пути", — пояснил Мелькумов.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.Как отмечал президент, Россия не стремится все импортозаместить, это не панацея, сотрудничать надо со всеми, но по критически важным компетенциям нужны свои наработки.

https://ria.ru/20220616/po-1795798369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/1803499092.html

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, украина, москва, россия, ленфильм