https://ria.ru/20220727/groza-1805252452.html
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 27.07.2022
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
По прогнозам синоптиков, сегодня после 12.00 и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:29
2022-07-27T10:29
2022-07-27T10:29
общество
москва
погода
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. По прогнозам синоптиков, сегодня после 12.00 и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, сегодня после 12.00 и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220725/puteshestviya-1804322349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве в среду ожидаются грозы и ветер до 17 метров в секунду