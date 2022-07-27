https://ria.ru/20220727/groza-1805252452.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 27.07.2022

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

По прогнозам синоптиков, сегодня после 12.00 и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:29

2022-07-27T10:29

2022-07-27T10:29

общество

москва

погода

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. По прогнозам синоптиков, сегодня после 12.00 и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, сегодня после 12.00 и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220725/puteshestviya-1804322349.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода