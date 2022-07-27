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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 27.07.2022
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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 27.07.2022
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
По прогнозам синоптиков, сегодня после 12.00 и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:29
2022-07-27T10:29
общество
москва
погода
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. По прогнозам синоптиков, сегодня после 12.00 и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, сегодня после 12.00 и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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общество, москва, погода
10:29 27.07.2022
 
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве в среду ожидаются грозы и ветер до 17 метров в секунду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на улице во время дождя в Москве
Мужчина на улице во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина на улице во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. По прогнозам синоптиков, сегодня после 12.00 и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 12.00 и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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