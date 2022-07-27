https://ria.ru/20220727/gorlovka-1805395702.html

Украинские войска трижды обстреляли Горловку

Украинские войска трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска трижды обстреляли Горловку

Украинские войска в среду менее чем за час трижды обстреляли Горловку, выпустив 28 снарядов и авиационных ракет, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:35

2022-07-27T17:35

2022-07-27T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду менее чем за час трижды обстреляли Горловку, выпустив 28 снарядов и авиационных ракет, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 н.п. Майорск - н.п. Горловка (пос. шахты Изотова): выпущено 12 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров (без применения авиации); 15.40 н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство также зафиксировало обстрелы Донецка и поселков Доломитное и Новобахмутовка. По ним выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220727/donetsk-1805345175.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, украина, донецк (днр)