Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/gorlovka-1805395702.html
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Украинские войска трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Украинские войска в среду менее чем за час трижды обстреляли Горловку, выпустив 28 снарядов и авиационных ракет, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:35
2022-07-27T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду менее чем за час трижды обстреляли Горловку, выпустив 28 снарядов и авиационных ракет, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 н.п. Майорск - н.п. Горловка (пос. шахты Изотова): выпущено 12 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров (без применения авиации); 15.40 н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство также зафиксировало обстрелы Донецка и поселков Доломитное и Новобахмутовка. По ним выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220727/donetsk-1805345175.html
горловка
украина
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_40c57a5b5459bbb55b54c52b62189d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, украина, донецк (днр)
17:35 27.07.2022
 
Украинские войска трижды обстреляли Горловку

В ДНР заявили, что ВСУ за 55 минут трижды обстреляли Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду менее чем за час трижды обстреляли Горловку, выпустив 28 снарядов и авиационных ракет, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 н.п. Майорск - н.п. Горловка (пос. шахты Изотова): выпущено 12 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров (без применения авиации); 15.40 н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Представительство также зафиксировало обстрелы Донецка и поселков Доломитное и Новобахмутовка. По ним выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 15:04Специальная военная операция на Украине
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала