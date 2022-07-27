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Еще 4 участка земли стали доступны по программе "Подмосковные 10 гектар" - РИА Новости, 27.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220727/gektar-1805298629.html
Еще 4 участка земли стали доступны по программе "Подмосковные 10 гектар"
Еще 4 участка земли стали доступны по программе "Подмосковные 10 гектар" - РИА Новости, 27.07.2022
Еще 4 участка земли стали доступны по программе "Подмосковные 10 гектар"
Власти Московской области увеличили земельный фонд на 115 гектар для получения фермерами по программе "Подмосковные 10 гектар", рассказал журналистам... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:54
2022-07-27T12:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Власти Московской области увеличили земельный фонд на 115 гектар для получения фермерами по программе "Подмосковные 10 гектар", рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Юрий Умеренко.Он добавил, что заключено семь договоров безвозмездного пользования на общую площадь 338 гектар, в том числе три земельных участка общей площадью 67 гектар уже вовлечены в сельскохозяйственный оборот, на двух участках общей площадью 187 гектар приступили к подготовительным работам.Фермеры, ведущие свое хозяйство на территории региона, могут получить по этой программе землю в безвозмездное пользование землю для сельхозпроизводства. Узнать расположение земельного участка можно на геопортале Московской области и сайте Минмособлимущества региона. Подать заявку на участие можно на региональном портале Госуслуг. Срок рассмотрения заявки составляет 15 дней. Участки в рамках проекта предоставляются на 6 лет.
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московская область (подмосковье), экономика
12:54 27.07.2022
 

Еще 4 участка земли стали доступны по программе "Подмосковные 10 гектар"

© Фото : Министерство имущественных отношений Московской областиЕще 4 участка земли стали доступны по программе "Подмосковные 10 гектар"
Еще 4 участка земли стали доступны по программе Подмосковные 10 гектар - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : Министерство имущественных отношений Московской области
Еще 4 участка земли стали доступны по программе "Подмосковные 10 гектар"
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Власти Московской области увеличили земельный фонд на 115 гектар для получения фермерами по программе "Подмосковные 10 гектар", рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Юрий Умеренко.
"Итого с учётом добавленных земель по программе "Подмосковные 10 гектар" предусмотрено 1 070 гектаров земель сельхозназначения, из которых на сегодняшний день уже распределены участки общей площадь 447 гектар", - рассказал Умеренко.
Он добавил, что заключено семь договоров безвозмездного пользования на общую площадь 338 гектар, в том числе три земельных участка общей площадью 67 гектар уже вовлечены в сельскохозяйственный оборот, на двух участках общей площадью 187 гектар приступили к подготовительным работам.
"Ещё четыре заявки на землю общей площадью 109 га находятся в работе. В пилотном проекте "Подмосковные 10 гектаров" участвуют городские округа Лотошино, Шатура и Серебряные Пруды", - добавил он.
Фермеры, ведущие свое хозяйство на территории региона, могут получить по этой программе землю в безвозмездное пользование землю для сельхозпроизводства. Узнать расположение земельного участка можно на геопортале Московской области и сайте Минмособлимущества региона. Подать заявку на участие можно на региональном портале Госуслуг. Срок рассмотрения заявки составляет 15 дней. Участки в рамках проекта предоставляются на 6 лет.
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