https://ria.ru/20220727/gektar-1805298629.html

Еще 4 участка земли стали доступны по программе "Подмосковные 10 гектар"

Еще 4 участка земли стали доступны по программе "Подмосковные 10 гектар" - РИА Новости, 27.07.2022

Еще 4 участка земли стали доступны по программе "Подмосковные 10 гектар"

Власти Московской области увеличили земельный фонд на 115 гектар для получения фермерами по программе "Подмосковные 10 гектар", рассказал журналистам... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:54

2022-07-27T12:54

2022-07-27T12:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Власти Московской области увеличили земельный фонд на 115 гектар для получения фермерами по программе "Подмосковные 10 гектар", рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Юрий Умеренко.Он добавил, что заключено семь договоров безвозмездного пользования на общую площадь 338 гектар, в том числе три земельных участка общей площадью 67 гектар уже вовлечены в сельскохозяйственный оборот, на двух участках общей площадью 187 гектар приступили к подготовительным работам.Фермеры, ведущие свое хозяйство на территории региона, могут получить по этой программе землю в безвозмездное пользование землю для сельхозпроизводства. Узнать расположение земельного участка можно на геопортале Московской области и сайте Минмособлимущества региона. Подать заявку на участие можно на региональном портале Госуслуг. Срок рассмотрения заявки составляет 15 дней. Участки в рамках проекта предоставляются на 6 лет.

https://ria.ru/20220715/zemli-1802753125.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика