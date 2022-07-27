Еще 4 участка земли стали доступны по программе "Подмосковные 10 гектар"
© Фото : Министерство имущественных отношений Московской областиЕще 4 участка земли стали доступны по программе "Подмосковные 10 гектар"
Еще 4 участка земли стали доступны по программе "Подмосковные 10 гектар"
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Власти Московской области увеличили земельный фонд на 115 гектар для получения фермерами по программе "Подмосковные 10 гектар", рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Юрий Умеренко.
"Итого с учётом добавленных земель по программе "Подмосковные 10 гектар" предусмотрено 1 070 гектаров земель сельхозназначения, из которых на сегодняшний день уже распределены участки общей площадь 447 гектар", - рассказал Умеренко.
Он добавил, что заключено семь договоров безвозмездного пользования на общую площадь 338 гектар, в том числе три земельных участка общей площадью 67 гектар уже вовлечены в сельскохозяйственный оборот, на двух участках общей площадью 187 гектар приступили к подготовительным работам.
"Ещё четыре заявки на землю общей площадью 109 га находятся в работе. В пилотном проекте "Подмосковные 10 гектаров" участвуют городские округа Лотошино, Шатура и Серебряные Пруды", - добавил он.
Фермеры, ведущие свое хозяйство на территории региона, могут получить по этой программе землю в безвозмездное пользование землю для сельхозпроизводства. Узнать расположение земельного участка можно на геопортале Московской области и сайте Минмособлимущества региона. Подать заявку на участие можно на региональном портале Госуслуг. Срок рассмотрения заявки составляет 15 дней. Участки в рамках проекта предоставляются на 6 лет.