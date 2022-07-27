Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" не может гарантировать прокачку из-за санкций, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/gazprom-1805295092.html
"Газпром" не может гарантировать прокачку из-за санкций, заявил Песков
"Газпром" не может гарантировать прокачку из-за санкций, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2022
"Газпром" не может гарантировать прокачку из-за санкций, заявил Песков
В Кремле считают неправильным увязывать уровень прокачки газа в Европу по "Северному потоку" к отмене введенных против России санкций ЕС, но из-за этих... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:43
2022-07-27T13:13
экономика
газпром
санкции в отношении россии
европа
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123593_55:0:3449:1909_1920x0_80_0_0_af3a666149a849b3e2f39a425872edd1.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают неправильным увязывать уровень прокачки газа в Европу по "Северному потоку" к отмене введенных против России санкций ЕС, но из-за этих рестрикций технические возможности для поставок у "Газпрома" сузились, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его спросили, соответствует ли действительности информация агентства Блумберг, что Кремль якобы будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит санкции."Это совершенно неправильная увязка... "Газпром" поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились. Почему? Потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа", - сказал Песков.Он уточнил, что эти санкции не дают возможности оперативно производить техобслуживание, менять запасные части, проводить капремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки. По мере выполнения этих работ "Газпром" сможет прокачивать больше, уточнил пресс-секретарь главы государства."Газпром" был и остается надежным гарантом всех своих обязательств, выполнения обязательств, но он не может гарантировать прокачку, если импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за европейских санкций", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220727/gaz-1805212292.html
https://ria.ru/20220727/gaz-1805265508.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788633967_0:0:2903:2178_1920x0_80_0_0_cdb0c71e21c1816fe947c1c545a07da5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпром, санкции в отношении россии, европа, евросоюз
12:43 27.07.2022 (обновлено: 13:13 27.07.2022)
 
"Газпром" не может гарантировать прокачку из-за санкций, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: "Газпром" технически не может поставлять больше газа из-за санкций

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают неправильным увязывать уровень прокачки газа в Европу по "Северному потоку" к отмене введенных против России санкций ЕС, но из-за этих рестрикций технические возможности для поставок у "Газпрома" сузились, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его спросили, соответствует ли действительности информация агентства Блумберг, что Кремль якобы будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит санкции.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
00:37
"Газпром" снижает поставки по "Северному потоку"
"Это совершенно неправильная увязка... "Газпром" поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились. Почему? Потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа", - сказал Песков.
Он уточнил, что эти санкции не дают возможности оперативно производить техобслуживание, менять запасные части, проводить капремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки. По мере выполнения этих работ "Газпром" сможет прокачивать больше, уточнил пресс-секретарь главы государства.
"Газпром" был и остается надежным гарантом всех своих обязательств, выполнения обязательств, но он не может гарантировать прокачку, если импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за европейских санкций", - добавил Песков.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
11:18
"Газпром" предупредил итальянскую Eni о сокращении поставок
 
ЭкономикаГазпромСанкции в отношении РоссииЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала