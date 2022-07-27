https://ria.ru/20220727/gazprom-1805295092.html

"Газпром" не может гарантировать прокачку из-за санкций, заявил Песков

"Газпром" не может гарантировать прокачку из-за санкций, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2022

"Газпром" не может гарантировать прокачку из-за санкций, заявил Песков

В Кремле считают неправильным увязывать уровень прокачки газа в Европу по "Северному потоку" к отмене введенных против России санкций ЕС, но из-за этих... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:43

2022-07-27T12:43

2022-07-27T13:13

экономика

газпром

санкции в отношении россии

европа

евросоюз

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают неправильным увязывать уровень прокачки газа в Европу по "Северному потоку" к отмене введенных против России санкций ЕС, но из-за этих рестрикций технические возможности для поставок у "Газпрома" сузились, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его спросили, соответствует ли действительности информация агентства Блумберг, что Кремль якобы будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит санкции."Это совершенно неправильная увязка... "Газпром" поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились. Почему? Потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа", - сказал Песков.Он уточнил, что эти санкции не дают возможности оперативно производить техобслуживание, менять запасные части, проводить капремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки. По мере выполнения этих работ "Газпром" сможет прокачивать больше, уточнил пресс-секретарь главы государства."Газпром" был и остается надежным гарантом всех своих обязательств, выполнения обязательств, но он не может гарантировать прокачку, если импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за европейских санкций", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220727/gaz-1805212292.html

https://ria.ru/20220727/gaz-1805265508.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, газпром, санкции в отношении россии, европа, евросоюз