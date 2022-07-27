https://ria.ru/20220727/gaz-1805433984.html

Австрия впервые создаст госрезерв газа на случай чрезвычайной ситуации

Австрия впервые создаст госрезерв газа на случай чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 27.07.2022

Австрия впервые создаст госрезерв газа на случай чрезвычайной ситуации

Австрия впервые создаст государственный резерв газа, которого в случае крайней необходимости хватит примерно на три месяца, заявил в среду канцлер Австрии Карл... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:53

2022-07-27T19:53

2022-07-27T19:53

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ВЕНА, 27 июл - РИА Новости. Австрия впервые создаст государственный резерв газа, которого в случае крайней необходимости хватит примерно на три месяца, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер.В среду состоялось летнее заседание кабинета министров Австрии."Именно в неспокойные времена задача политики - обеспечить безопасность! По этой причине федеральное правительство впервые само создаст стратегические запасы газа. 20 тераватт-часов природного газа, что соответствует примерно трем среднемесячным расходам, будут храниться до 1 ноября", - заявил Нехаммер по итогам заседания.Как говорится в пресс-релизе ведомства канцлера, эти запасы будут доступны для страны "в случае крайней необходимости". Отмечается, что важная часть этого резерва с 1 августа будет накапливаться в газохранилище Хайдах, которое ранее принадлежало "Газпрому".Нехаммер также отметил, что в настоящий момент газохранилища страны заполнены на 51%, и этот уровень не меняется.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в понедельник, что заявления о ненадежности РФ как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства. Он подчеркивал, что Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу и де-факто гарантирует ее энергетическую безопасность, а снижение объемов прокачки является последствиями европейских ограничений. В среду Песков указал, что в Кремле считают неправильным увязывать уровень прокачки газа в Европу по "Северному потоку" к отмене введенных против России санкций ЕС, но из-за этих рестрикций технические возможности для поставок у "Газпрома" сузились.Биржевые цены на газ в Европе с начала недели бурно растут. В понедельник компания "Газпром" заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля будут охватывать не более 33 миллионов кубометров в сутки. По данным газовых операторов, поставки в этот день составляют менее 20% максимальной мощности трубопровода.

https://ria.ru/20220727/gazprom-1805399743.html

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, австрия, европа, газпром, евросоюз, северный поток, siemens, в мире, канада, природный газ, карл нехаммер