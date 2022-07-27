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"Газпром" предупредил итальянскую Eni о сокращении поставок - РИА Новости, 27.07.2022
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"Газпром" предупредил итальянскую Eni о сокращении поставок
"Газпром" предупредил итальянскую Eni о сокращении поставок - РИА Новости, 27.07.2022
"Газпром" предупредил итальянскую Eni о сокращении поставок
Российский "Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что со среды сократит поставки газа примерно с 34 миллиона до 27 миллионов кубометров,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:18
2022-07-27T11:18
природный газ
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экономика
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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Российский "Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что со среды сократит поставки газа примерно с 34 миллиона до 27 миллионов кубометров, говорится в сообщении итальянской компании."Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 27 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в размере около 34 миллионов кубометров, которые осуществлялись в последние дни. Eni сохраняет возможность предоставлять обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок, о которых сообщит "Газпром", - говорится в коммюнике.
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природный газ, в мире, экономика, газпром, eni , россия, италия
11:18 27.07.2022
 
"Газпром" предупредил итальянскую Eni о сокращении поставок

"Газпром" сообщил итальянской Eni, что сократит поставки газа до 27 миллионов кубометров

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Российский "Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что со среды сократит поставки газа примерно с 34 миллиона до 27 миллионов кубометров, говорится в сообщении итальянской компании.
"Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 27 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в размере около 34 миллионов кубометров, которые осуществлялись в последние дни. Eni сохраняет возможность предоставлять обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок, о которых сообщит "Газпром", - говорится в коммюнике.
Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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Поставки газа по "Северному потоку" сократились до 20 процентов
 
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