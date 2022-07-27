https://ria.ru/20220727/gaz-1805265508.html

"Газпром" предупредил итальянскую Eni о сокращении поставок

"Газпром" предупредил итальянскую Eni о сокращении поставок - РИА Новости, 27.07.2022

"Газпром" предупредил итальянскую Eni о сокращении поставок

Российский "Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что со среды сократит поставки газа примерно с 34 миллиона до 27 миллионов кубометров,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:18

2022-07-27T11:18

2022-07-27T11:18

природный газ

в мире

экономика

газпром

eni

россия

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035887_0:252:3106:1999_1920x0_80_0_0_a02d6467b65ef2bcadbd9cc8ea486b10.jpg

РИМ, 27 июл – РИА Новости. Российский "Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что со среды сократит поставки газа примерно с 34 миллиона до 27 миллионов кубометров, говорится в сообщении итальянской компании."Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 27 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в размере около 34 миллионов кубометров, которые осуществлялись в последние дни. Eni сохраняет возможность предоставлять обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок, о которых сообщит "Газпром", - говорится в коммюнике.

https://ria.ru/20220727/gaz-1805246097.html

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, в мире, экономика, газпром, eni , россия, италия