https://ria.ru/20220727/gaz-1805246097.html

Поставки газа по "Северному потоку" сократились до 20 процентов

Поставки газа по "Северному потоку" сократились до 20 процентов - РИА Новости, 27.07.2022

Поставки газа по "Северному потоку" сократились до 20 процентов

Загрузка "Северного потока" упала ниже 20 процентов от проектной мощности магистрали, сообщил оператор немецкой газотранспортной сети Gascade. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:07

2022-07-27T10:07

2022-07-27T15:08

экономика

газпром

siemens

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

северный поток

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Загрузка "Северного потока" упала ниже 20 процентов от проектной мощности магистрали, сообщил оператор немецкой газотранспортной сети Gascade.Gascade делает вывод о падении прокачки на основе заявок.В то же время данные оператора газопровода Nord Stream AG показывают, что сокращение до анонсированного уровня произошло с 10:00 до 11:00 мск. За этот период по "Северному потоку" было поставлено 1,3 миллиона кубометров, что в два раза ниже прокачки 26 июля.В пересчете на сутки поставки опустились до 31 миллиона кубометров, или до чуть более 18 процентов мощности газопровода.О грядущем сокращении прокачки "Газпром" сообщил 25 июля. В компании пояснили, что на компрессорной станции "Портовая" необходимо остановить и отправить на регламентный ремонт еще один газотурбинный агрегат Siemens.В середине июня российский газовый концерн уже снизил подачу сырья по "Северному потоку" до 40 процентов от его мощности из-за сложностей с возвращением другой турбины Siemens из Канады после ремонта.В Европе заявляют, что проблемы с газоперекачивающими агрегатами не могут быть реальной причиной для падения потока газа. В свою очередь, в Москве подчеркивают, что сокращение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с техническим обслуживанием оборудования.На этом фоне стоимость газа в начале недели резко подскочила. Сейчас средняя расчетная цена июля на европейской бирже составляет почти 1760 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. На утренних торгах среды фьючерсные контракты с поставкой в августе торговались выше 2300 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220727/gaz-1805218450.html

https://ria.ru/20220727/gaz-1805240434.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, газпром, siemens, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), северный поток