https://ria.ru/20220727/gaz-1805240434.html
Цены на газ в Европе в начале торгов выросли на 12 процентов
Цены на газ в Европе в начале торгов выросли на 12 процентов - РИА Новости, 27.07.2022
Цены на газ в Европе в начале торгов выросли на 12 процентов
Цены на газ в Европе в начале торгов среды выросли более чем на десять процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:38
2022-07-27T09:38
2022-07-27T11:34
экономика
европа
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Цены на газ в Европе в начале торгов среды выросли более чем на десять процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Так, фьючерсные контракты на поставки в августе (по индексу TTF) открыли сессию на отметке 2206,6 доллара за тысячу кубометров (+5,2 процента к расчетной цене вторника). Вскоре котировки превысили 2300 долларов, достигнув 2347,4 доллара (+11,9 процента). В последние минуты цены чуть замедлили темпы роста, не превышают 2330 долларов.Стоимость газа в начале недели резко подскочила после сообщения "Газпрома" о планах с 27 июля сократить поставки в Европу по "Северному потоку" до уровня в 20 процентов от проектной мощности магистрали — не более 33 миллионов кубометров в сутки. Это связано с необходимостью провести регламентные работы на газотурбинном агрегате Siemens.В середине июня российский газовый концерн уже снизил подачу сырья по этому маршруту до 40 процентов из-за сложностей с возвращением другой турбины Siemens из Канады после ремонта.В Европе заявляют, что проблемы с газоперекачивающими агрегатами не могут быть реальной причиной для падения потока газа. В свою очередь, в Москве подчеркивают, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом.Средняя расчетная цена газа на европейской бирже в июле составляет почти 1760 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220726/gaz-1805195133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа
09:38 27.07.2022 (обновлено: 11:34 27.07.2022)
Цены на газ в Европе в начале торгов выросли на 12 процентов
ICЕ: биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов выросли на 12 процентов
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Цены на газ в Европе в начале торгов среды выросли более чем на десять процентов, свидетельствуют данные
лондонской биржи ICE.
Так, фьючерсные контракты на поставки в августе (по индексу TTF) открыли сессию на отметке 2206,6 доллара за тысячу кубометров (+5,2 процента к расчетной цене вторника). Вскоре котировки превысили 2300 долларов, достигнув 2347,4 доллара (+11,9 процента). В последние минуты цены чуть замедлили темпы роста, не превышают 2330 долларов.
Стоимость газа в начале недели резко подскочила после сообщения "Газпрома
" о планах с 27 июля сократить поставки в Европу
по "Северному потоку
" до уровня в 20 процентов от проектной мощности магистрали — не более 33 миллионов кубометров в сутки. Это связано с необходимостью провести регламентные работы на газотурбинном агрегате Siemens
.
В середине июня российский газовый концерн уже снизил подачу сырья по этому маршруту до 40 процентов из-за сложностей с возвращением другой турбины Siemens из Канады
после ремонта.
В Европе заявляют, что проблемы с газоперекачивающими агрегатами не могут быть реальной причиной для падения потока газа. В свою очередь, в Москве
подчеркивают, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом.
Средняя расчетная цена газа на европейской бирже в июле составляет почти 1760 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.