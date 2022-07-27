https://ria.ru/20220727/gaz-1805240434.html

Цены на газ в Европе в начале торгов выросли на 12 процентов

Цены на газ в Европе в начале торгов выросли на 12 процентов - РИА Новости, 27.07.2022

Цены на газ в Европе в начале торгов выросли на 12 процентов

Цены на газ в Европе в начале торгов среды выросли более чем на десять процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:38

2022-07-27T09:38

2022-07-27T11:34

экономика

европа

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Цены на газ в Европе в начале торгов среды выросли более чем на десять процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Так, фьючерсные контракты на поставки в августе (по индексу TTF) открыли сессию на отметке 2206,6 доллара за тысячу кубометров (+5,2 процента к расчетной цене вторника). Вскоре котировки превысили 2300 долларов, достигнув 2347,4 доллара (+11,9 процента). В последние минуты цены чуть замедлили темпы роста, не превышают 2330 долларов.Стоимость газа в начале недели резко подскочила после сообщения "Газпрома" о планах с 27 июля сократить поставки в Европу по "Северному потоку" до уровня в 20 процентов от проектной мощности магистрали — не более 33 миллионов кубометров в сутки. Это связано с необходимостью провести регламентные работы на газотурбинном агрегате Siemens.В середине июня российский газовый концерн уже снизил подачу сырья по этому маршруту до 40 процентов из-за сложностей с возвращением другой турбины Siemens из Канады после ремонта.В Европе заявляют, что проблемы с газоперекачивающими агрегатами не могут быть реальной причиной для падения потока газа. В свою очередь, в Москве подчеркивают, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом.Средняя расчетная цена газа на европейской бирже в июле составляет почти 1760 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/gaz-1805195133.html

европа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа