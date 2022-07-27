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"Счастливые идиоты": французов возмутило решение ЕС по газу - РИА Новости, 27.07.2022
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"Счастливые идиоты": французов возмутило решение ЕС по газу
"Счастливые идиоты": французов возмутило решение ЕС по газу - РИА Новости, 27.07.2022
"Счастливые идиоты": французов возмутило решение ЕС по газу
Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T02:39
2022-07-27T02:40
в мире
евросоюз
франция
украина
кадри симсон
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.Ранее министры энергетики стран блока согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15%."Добро пожаловать в XXI век! Скоро появятся конные повозки, и с водопроводом будет покончено... Это все было лишнее", - написал пользователь F2M."Из Европы выходит хорошенький новый третий мир. Пока остальная часть планеты продолжает снабжать себя нормальным топливом, мы дурим. Есть подходящее выражение для обозначения европейцев: "счастливые идиоты"", - выразил мнение Steak-frites."Гражданам незачем затягивать пояса. С ними не консультировались ни по поводу мер, принятых неизбранными чиновниками в Брюсселе, ни по поводу поддержки Украины. Господа политики, подавайте пример: затяните пояса потуже, а там посмотрим!" – призвал Rions un peu."ЕС находится в процессе составления завещания… 30 лет совершенно бредовых решений и морализаторства привели нас к этому: браво!" - сыронизировал CIBICHE."Скандальный план. Подписать его от имени Франции — грубая ошибка. Пусть Германия и ЕС начнут с того, что продемонстрируют реальное желание исправить свои ошибки, так как они несут прямую ответственность за энергетический кризис, с которым мы столкнулись. И тогда Франция может подумать о проявлении солидарности с Берлином", - заявил E6O8."Но по какому праву ЕС решает мою судьбу? Мы все окажемся на улице", – добавил SYLVIE VIEU 1.Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отмечала, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет разрыв между предложением и спросом на него. Он оценивается примерно в 30 миллиардов кубометров при средней зиме, в 45 миллиардов — при более холодной.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Это все уже обернулось проблемами для США и Европы — привело к росту цен на продукты питания и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220726/energokrizis-1805194261.html
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в мире, евросоюз, франция, украина, кадри симсон
02:39 27.07.2022 (обновлено: 02:40 27.07.2022)
 
"Счастливые идиоты": французов возмутило решение ЕС по газу

Читатели Le Figaro раскритиковали решение стран ЕС о снижении потребления газа на 15%

© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция в Литве
Газокомпрессорная станция в Литве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция в Литве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
Ранее министры энергетики стран блока согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15%.
Газовая станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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"Добро пожаловать в XXI век! Скоро появятся конные повозки, и с водопроводом будет покончено... Это все было лишнее", - написал пользователь F2M.
"Из Европы выходит хорошенький новый третий мир. Пока остальная часть планеты продолжает снабжать себя нормальным топливом, мы дурим. Есть подходящее выражение для обозначения европейцев: "счастливые идиоты"", - выразил мнение Steak-frites.
"Гражданам незачем затягивать пояса. С ними не консультировались ни по поводу мер, принятых неизбранными чиновниками в Брюсселе, ни по поводу поддержки Украины. Господа политики, подавайте пример: затяните пояса потуже, а там посмотрим!" – призвал Rions un peu.
"ЕС находится в процессе составления завещания… 30 лет совершенно бредовых решений и морализаторства привели нас к этому: браво!" - сыронизировал CIBICHE.
"Скандальный план. Подписать его от имени Франции — грубая ошибка. Пусть Германия и ЕС начнут с того, что продемонстрируют реальное желание исправить свои ошибки, так как они несут прямую ответственность за энергетический кризис, с которым мы столкнулись. И тогда Франция может подумать о проявлении солидарности с Берлином", - заявил E6O8.
"Но по какому праву ЕС решает мою судьбу? Мы все окажемся на улице", – добавил SYLVIE VIEU 1.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отмечала, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет разрыв между предложением и спросом на него. Он оценивается примерно в 30 миллиардов кубометров при средней зиме, в 45 миллиардов — при более холодной.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Это все уже обернулось проблемами для США и Европы — привело к росту цен на продукты питания и топливо.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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