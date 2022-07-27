https://ria.ru/20220727/gaz-1805212292.html

"Газпром" снижает поставки по "Северному потоку"

"Газпром" снижает поставки по "Северному потоку" - РИА Новости, 27.07.2022

"Газпром" снижает поставки по "Северному потоку"

"Газпром" со среды, 27 июля, сократит поставки газа по трубопроводу "Северный поток" до уровня не выше 20 процентов от его пропускной способности, они составят... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T00:37

2022-07-27T00:37

2022-07-27T02:28

экономика

европа

россия

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Газпром" со среды, 27 июля, сократит поставки газа по трубопроводу "Северный поток" до уровня не выше 20 процентов от его пропускной способности, они составят не более 33 миллионов кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 миллионов.В середине июня российский энергетический гигант сократил прокачку топлива по магистрали примерно до 40 процентов мощности из-за задержки возвращения из ремонта турбины Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить восстановленный агрегат в Германию для его дальнейшей передачи Москве. "Северный поток" возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания, но 25 числа "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины, вследствие чего поставки по трубопроводу с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть упадут до 20 процентов от номинальной мощности.Сокращение поставок и приостановка "Северного потока" на десять дней на техническое обслуживание вызвали ухудшение ситуации с дефицитом газа в Европе. Если в мае средние темпы закачки газа в европейские хранилища достигали 0,45 процентного пункта, то в последующие два месяца снизились до 0,37 и 0,36 процентного пункта соответственно, при этом Германия и Австрия в некоторые дни вынуждены были проводить отбор топлива из хранилищ. Стоимость газа на бирже в минувший вторник впервые с начала марта превысила отметку в 2,2 тысячи долларов, при этом цены продолжают расти.Президент России Владимир Путин ранее подробно разъяснил ситуацию с "Северным потоком" в условиях санкций. Он отметил, что в обычном режиме в поставках газа по трубопроводу используются шесть турбин Siemens, одна из которых является резервной, но сейчас работают только два агрегата. Однако в данный момент работоспособна только одна турбина, вторая остается в ФРГ, пока "Газпром" не получит документы на нее.В Европе утверждают, что проблемы с турбинами не могут служить настоящей причиной сокращения поставок топлива. Москва много раз указывала, что данная ситуация вызвана исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/gaz-1805188902.html

https://ria.ru/20220726/gaz-1805162651.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, европа, россия, газпром