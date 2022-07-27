https://ria.ru/20220727/flag-1805214235.html

СМИ: в чешских городах начали снимать флаги Украины

СМИ: в чешских городах начали снимать флаги Украины - РИА Новости, 27.07.2022

СМИ: в чешских городах начали снимать флаги Украины

Власти ряда чешских город решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций, сообщает портал iDNES. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T01:03

2022-07-27T01:03

2022-07-27T03:26

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти ряда чешских город решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций, сообщает портал iDNES.Причины, как отмечается в публикации, разные. В ряде случаев этого потребовали местные жители, а где-то поводом стал ремонт."Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг", - приводит издание слова пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф.Вернется ли украинский флаг на ратушу, неизвестно. "Мы не планируем этого, но и не исключаем", - добавила Адольф.Староста города Червены-Костелец Томаш Проуза в свою очередь подчеркнул, что вывешивать государственные флаги или использовать другие государственные символы нужно обдуманно, не увлекаясь.Убрали украинский флаг в конце школьного года и с ратуши в Колине. "Обратно возвращать флаг мы не планируем", — сообщила пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова. Из-за ремонта фасада исчез флаг и с ратуши в Ческе-Будеевице.Ранее стало известно, что в Праге закрылся центр помощи украинским беженцам. По данным МВД, из прибывших после 24 февраля в республику примерно 370 тысяч украинских беженцев 53,6 тысячи человек приняли Прага и прилегающий к ней Центрально-Чешский край. Еще 11 краев приняли от 10 тысяч до 21 тысячи человек. Два края, Пльзеньский и Южно-Моравский, приняли соответственно 27 тысяч и 36 тысяч человек.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также подходят к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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