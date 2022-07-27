10:49 27.07.2022 (обновлено: 11:19 27.07.2022)
Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 из-за боязни санкций
Филиппины отказались от покупки 16 вертолетов Ми-17 из-за боязни санкций со стороны США
© AP Photo / Kristin M. Hall, FileВертолет Ми-17
© AP Photo / Kristin M. Hall, File
Вертолет Ми-17. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство Филиппин отменило сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 из-за опасений возможных санкций со стороны США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.
Ранее СМИ сообщали, что речь шла о покупке 17 российских вертолетов. В марте местные СМИ со ссылкой на минобороны сообщили, что Филиппины пока не отказываются от сделки с Россией по покупке 17 вертолетов Ми-17, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине. По словам министра обороны Дельфина Лоренсаны, контракт на 12,7 миллиарда филиппинских песо (около 230 миллионов долларов) был подписан в ноябре прошлого года, в январе была сделана предоплата. Ее сумма не раскрывается.
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Бывший министр обороны Филиппин Дельфин Лоренсана сообщил агентству, что еще до окончания своих полномочий 30 июня отменил сделку с Россией и получил одобрение президента Родриго Дутерте.
"Мы могли столкнуться с санкциями", - приводит агентство слова Лоренсаны. Он отметил, что Вашингтон мог выразить свое недовольство в случае продолжения сделки из-за ухудшения отношений между США и Россией. По его словам, Вашингтон знал о решении Манилы разорвать сделку и может предложить аналогичные вертолеты для военных нужд Филиппин.
Ми-17 - средний многоцелевой вертолёт, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок. Способен перевозить до 26 пассажиров и до 8 тонн груза.