Рейтинг@Mail.ru
Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 из-за боязни санкций - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/filippiny-1805256742.html
Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 из-за боязни санкций
Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 из-за боязни санкций - РИА Новости, 27.07.2022
Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 из-за боязни санкций
Правительство Филиппин отменило сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 из-за опасений возможных санкций со стороны США, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:49
2022-07-27T11:19
в мире
филиппины
россия
сша
ми-17
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151646/34/1516463402_0:158:2896:1787_1920x0_80_0_0_608af03c9713b648c5c67bd3253a41c8.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство Филиппин отменило сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 из-за опасений возможных санкций со стороны США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.Ранее СМИ сообщали, что речь шла о покупке 17 российских вертолетов. В марте местные СМИ со ссылкой на минобороны сообщили, что Филиппины пока не отказываются от сделки с Россией по покупке 17 вертолетов Ми-17, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине. По словам министра обороны Дельфина Лоренсаны, контракт на 12,7 миллиарда филиппинских песо (около 230 миллионов долларов) был подписан в ноябре прошлого года, в январе была сделана предоплата. Ее сумма не раскрывается.Бывший министр обороны Филиппин Дельфин Лоренсана сообщил агентству, что еще до окончания своих полномочий 30 июня отменил сделку с Россией и получил одобрение президента Родриго Дутерте."Мы могли столкнуться с санкциями", - приводит агентство слова Лоренсаны. Он отметил, что Вашингтон мог выразить свое недовольство в случае продолжения сделки из-за ухудшения отношений между США и Россией. По его словам, Вашингтон знал о решении Манилы разорвать сделку и может предложить аналогичные вертолеты для военных нужд Филиппин.Ми-17 - средний многоцелевой вертолёт, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок. Способен перевозить до 26 пассажиров и до 8 тонн груза.
https://ria.ru/20220720/otvety-1803599014.html
https://ria.ru/20220605/neft-1792619313.html
филиппины
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151646/34/1516463402_152:0:2744:1944_1920x0_80_0_0_225b12c10edf7b5697c7515f9236f107.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины, россия, сша, ми-17, санкции в отношении россии
10:49 27.07.2022 (обновлено: 11:19 27.07.2022)
 
Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 из-за боязни санкций

Филиппины отказались от покупки 16 вертолетов Ми-17 из-за боязни санкций со стороны США

© AP Photo / Kristin M. Hall, FileВертолет Ми-17
Вертолет Ми-17 - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Kristin M. Hall, File
Вертолет Ми-17. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство Филиппин отменило сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 из-за опасений возможных санкций со стороны США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.
Ранее СМИ сообщали, что речь шла о покупке 17 российских вертолетов. В марте местные СМИ со ссылкой на минобороны сообщили, что Филиппины пока не отказываются от сделки с Россией по покупке 17 вертолетов Ми-17, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине. По словам министра обороны Дельфина Лоренсаны, контракт на 12,7 миллиарда филиппинских песо (около 230 миллионов долларов) был подписан в ноябре прошлого года, в январе была сделана предоплата. Ее сумма не раскрывается.
LIVE: Выход Путина к прессе после астанинского саммита - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 01:20
Путин объяснил, почему на Западе дорожают нефть и газ
Бывший министр обороны Филиппин Дельфин Лоренсана сообщил агентству, что еще до окончания своих полномочий 30 июня отменил сделку с Россией и получил одобрение президента Родриго Дутерте.
"Мы могли столкнуться с санкциями", - приводит агентство слова Лоренсаны. Он отметил, что Вашингтон мог выразить свое недовольство в случае продолжения сделки из-за ухудшения отношений между США и Россией. По его словам, Вашингтон знал о решении Манилы разорвать сделку и может предложить аналогичные вертолеты для военных нужд Филиппин.
Ми-17 - средний многоцелевой вертолёт, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок. Способен перевозить до 26 пассажиров и до 8 тонн груза.
Сотрудник нефтедобывающего предприятия на дожимной компрессорной станции в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00
"Бегство с препятствиями". Справятся ли зарубежные нефтяники без России
 
В миреФилиппиныРоссияСШАМи-17Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала