https://ria.ru/20220727/filippiny-1805256742.html

Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 из-за боязни санкций

Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 из-за боязни санкций - РИА Новости, 27.07.2022

Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 из-за боязни санкций

Правительство Филиппин отменило сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 из-за опасений возможных санкций со стороны США, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:49

2022-07-27T10:49

2022-07-27T11:19

в мире

филиппины

россия

сша

ми-17

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство Филиппин отменило сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 из-за опасений возможных санкций со стороны США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.Ранее СМИ сообщали, что речь шла о покупке 17 российских вертолетов. В марте местные СМИ со ссылкой на минобороны сообщили, что Филиппины пока не отказываются от сделки с Россией по покупке 17 вертолетов Ми-17, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине. По словам министра обороны Дельфина Лоренсаны, контракт на 12,7 миллиарда филиппинских песо (около 230 миллионов долларов) был подписан в ноябре прошлого года, в январе была сделана предоплата. Ее сумма не раскрывается.Бывший министр обороны Филиппин Дельфин Лоренсана сообщил агентству, что еще до окончания своих полномочий 30 июня отменил сделку с Россией и получил одобрение президента Родриго Дутерте."Мы могли столкнуться с санкциями", - приводит агентство слова Лоренсаны. Он отметил, что Вашингтон мог выразить свое недовольство в случае продолжения сделки из-за ухудшения отношений между США и Россией. По его словам, Вашингтон знал о решении Манилы разорвать сделку и может предложить аналогичные вертолеты для военных нужд Филиппин.Ми-17 - средний многоцелевой вертолёт, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок. Способен перевозить до 26 пассажиров и до 8 тонн груза.

https://ria.ru/20220720/otvety-1803599014.html

https://ria.ru/20220605/neft-1792619313.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, филиппины, россия, сша, ми-17, санкции в отношении россии